В Україні збільшать один із видів соцдопомоги: хто і скільки буде отримувати

У 2020 році в Україні виросте розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики на сторінці в Facebook. Вона також опублікувала відповідну інфографіку.

Уточнюється, що йдеться про виплати для осіб з інвалідністю з дитинства, віднесених до підгрупи А I групи з надбавкою на догляд.

Загалом розмір допомоги до січня-2020 повинен збільшитися на 268,70 гривень:

із 01.01.2020: 3364,60 гривень;

із 01.07.2020: 3516,40 гривень;

із 01.12.2020: 3633,30 гривень.

Ілюстрація minfin.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, у 2020 році очікується зростання зарплат, однак не таке швидке, як у попередні роки. Згідно з даними Кабінету міністрів України, середня зарплата складе 12 497 гривень, але Нацбанк дає менш оптимістичні прогнози – 11 736 гривень.

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