В Україні піднімуть мінімальну зарплату мінімум на 500 грн

У Мінсоцполітики збираються підвищити розмір мінімальної зарплати більш ніж на 500 грн. Це станеться у другому півріччі 2020 року.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що мінімальну зарплату вже з другого півріччя цього року потрібно підвищувати. Міністерство фінансів і Міністерство економіки проводять розрахунки, якою має бути ця зарплата. Те, що вона зросте не на 500 грн, це точно", – сказала Лазебна.

За її словами, зараз прораховується, як зміна цього показника позначиться на економіці країни.

Яка мінімальна зарплата в Україні зараз

Відповідно до держбюджету на 2020 рік, мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 723 грн в місячному розмірі і 28,31 грн в погодинному розмірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гідна мінімальна зарплата в Україні повинна бути на рівні 6-8 тисяч гривень на місяць. А середня зарплата по країні може залишатися на тому ж рівні, як і зараз – близько 12 тисяч гривень. Таку думку висловила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Реальний прожитковий мінімум (ПМ) в Україні на сьогодні становить 4,2-4,3 тис. грн. Тоді як у бюджеті він закладений на рівні 2027 грн. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.