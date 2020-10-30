В Україні перевірять вартість квартир кожного і нарахують податок: аналітик озвучив наслідки

В Україні нова система нарахування податку на нерухомість, за якої оцінюватимуть вартість житла, а не метраж, призведе до постійного зростання розміру нарахувань.

Про це OBOZREVATEL розповів аналітик аналітик Сергій Родлер. Так, одне з найстаріших агентств нерухомості у світі – Knight Frank Group – опублікувало список міст із найвищим темпом зростання цін на житло в 2020 році, і Київ посів у ньому 11 місце з цифрою в 11,2%. В інших регіонах країни ситуація схожа. До того ж зростає не тільки "вторинка", але й "первинка" через велику кількість імпортних будматеріалів, активно дорожчають через зростання курсу.

"Не думаю, що це хороша ідея. На відміну від європейських країн, в Україні вкрай волатильна валюта... До того ж варто очікувати нескінченних суперечок на тему справедливої кадастрової оцінки з вимогою переглянути її в меншу сторону з боку населення і в більшу з боку органів влади", – пояснює експерт.

Зараз в Україні податок на нерухомість платять тільки ті, хто живе в квартирах від 60 квадратів і в будинках від 120 кв. м. Водночас згідно із законом місцеві ради можуть збільшити норму, тобто брати гроші тільки з тих, чиї квартири мають площу від 70, а не 60 кв. м (в меншу сторону міняти не можна).

Ставка податку – не більш ніж 1,5% мінімалки за кожен квадрат. Як і у випадку з площею, місцева влада може збирати менше податків і знижувати податок (але не підвищувати). У коментарі OBOZREVATEL глава комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев розповів, що у Верховній Раді готують кардинальні зміни: хочуть оцінювати не метраж, а вартість житла.

Для цього використовують кадастровий реєстр. Він є, але його потрібно оновити і актуалізувати. Тоді чиновники перевірять вартість житла кожного українця й надішлють квитанції тим, у кого дорогі квартира або будинок. "Наприклад, якщо у вас триповерховий будинок у передмісті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж метражу в поганому місці, ми будемо платити однаковий податок. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, дали час підготувати базу. Будуть стягувати податок залежно від вартості житла", – розповів Гетманцев.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страхівку (зокрема, пенсійну).