В Україні перевірять усіх пенсіонерів, у декого заберуть гроші: "Слуга народу" ухвалила закон

В Україні проведуть перевірку всіх, хто отримує гроші від держави (пенсіонери, матері-одиначки, субсидіанти і т.д). Для цього створять спеціальну онлайн-платформу, де зберуть всю доступну з державних реєстрів інформацію про українців.

Таке рішення "Слуга народу" прийняла 16 жовтня, проголосувавши за законопроект №1231 у другому читанні. Всього документ підтримали 249 парламентарів, більшість з яких представляють правлячу партію.

Перевірку проводитимуть в три етапи. Ті кошти, які надійшли незаконно, доведеться повернути в бюджет.

Основні нововведення:

чиновникам доручать за допомогою автоматичної бази перевірити всіх, хто отримує допомогу від держави;

перевірка відбуватиметься в три етапи; останній може тривати ще три роки після того, як виплату скасували;

в єдину базу потрапить інформація про кожного, хто отримує гроші від держави; базу будуть постійно наповнювати новою інформацією;

якщо вдасться знайти порушення, ті гроші, які українці отримали незаконно, змусять повернути в бюджет;

чиновники можуть отримати інформацію навіть про залишок коштів на банківському рахунку пільговика.

Перевірка пенсіонерів

Під верифікацію (перевірку) потраплять мільйони пенсіонерів, субсидіантів, студентів, матерів-одиначок і так далі. Інформація про вас потрапить в єдину систему, і ваше матеріальне становище вивчать, якщо ви отримуєте:

пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;

грошову виплату з державного бюджету;

грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

У спеціальному реєстрі буде зберігатися анкета на кожного. Закон захищає зібрані дані. І якщо хтось її передасть, наприклад кредитній організації для обробки потенційних клієнтів, або шахраям – за це доведеться нести відповідальність. Подібні реєстри існують в різних органах влади і зараз. Наприклад, уже створили реєстр субсидіантів. Різниця в тому, що в новій платформі будуть дані відразу на всіх, хто хоче допомогу від держави. Це спростить процедуру перевірки.

Перевірку проведуть в кілька етапів. Перший буде проводити орган, до якого ви звернетеся за матеріальної виплатою. Наприклад, управління соціального захисту. Вони приймуть заяву, візьмуть всі необхідні для виплати документи, внесуть інформацію в єдину базу і тут же отримають дані з неї.

Другий етап триватиме до тих пір, поки ви отримуєте гроші від держави. Наприклад, якщо зробили покупку на суму від 50 тис. грн (придбали машину), ця інформація потрапить до реєстру і ви позбудетеся права отримувати субсидію.

Третій етап – перевірка тих, хто вже не отримує гроші від держави. Наприклад, ви знайшли роботу і більше не потребуєте в виплати по безробіттю. Цей етап може тривати протягом трьох років після того, як гроші перестали виплачувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військовим пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019-му виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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