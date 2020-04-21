В Україні перевіряти клієнтів банків будуть по-новому: чиї рахунки та перекази заблокують

В Україні з 28 квітня набуває чинності закон про фінансовий моніторинг, який посилить перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ. Деякі операції можуть заблокувати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Фінансовий моніторинг може зачепити будь-якого клієнта банку. Водночас частина транзакцій має обов'язково перевірятися згідно із законом. Мова про:

операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);

всі операції фізосіб-підприємців (ФОП), юридичних осіб, які зареєструвалися протягом останніх трьох місяців;

обмін банкнотами, переказ коштів за кордон;

фінансові операції з клієнтами з високим рівням ризику;

всі операції на суму від 400 тис. грн та інші.

Прес-служба Мінфіну

Крім того, щоб переказати суму від 5 тис. грн, потрібно обов'язково пройти ідентифікацію. Тобто банк або фінансова установа неодмінно повинні "познайомитися" зі своїм клієнтом, перевірити його документи.

"З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та одержувача, яка має супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Національного банку, не матиме істотного впливу на здійснення переважної більшості операцій з переказу коштів", – заявили в пресслужбі НБУ. Ці норми не стосуватимуться:

оплати комунальних послуг;

оплати податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми), а також кредитів сумою до 30 тис. грн;

переказів для оплати товарів і послуг, здійснених платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);

всі готівкові перекази в межах України сумою до 5 тис. грн;

зняття коштів зі свого рахунку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українські банки можуть продовжити термін дії банківських карток своїм клієнтам, якщо він буде спливати під час карантину.

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