В Україні перестануть призначати "пенсії" без стажу: як зміняться правила у 2021-му

В Україні з 1 січня 2021-го перестануть призначати тимчасову виплату тим, хто досяг 60 років, але згідно із законом повинен працювати до 63 або 65 років через брак стажу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. До кінця 2020-го всім, хто не мав удосталь стажу, держава платила матеріальну допомогу до моменту, поки вони не досягнуть потрібного віку. Наприклад, якщо ви виходите на пенсію цьогоріч, у вас є 24 роки стажу, але вам потрібно 27, повну пенсію вам не призначать.

У такому разі можна вийти на пенсію в 63 роки, але до 63 отримувати матеріальну виплату. Її розмір –різниця між фактичним доходом і мінімальною пенсією. Якщо не було жодного доходу, то можна було отримувати мінімальну пенсію.

Але такі правила діють тільки до 31 грудня 2021-го. "Нові виплати не будуть призначати, а тим, кому вона вже призначена, буде виплачуватися до 63 або 65 років", – розповідає OBOZREVATEL старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних дослідження Лідія Ткаченко. Учена разом зі своїми колегами професійно вивчає пенсійну систему України.

До речі, ще кілька місяців тому радник міністра соцполітики Микола Шамбір озвучив новину про те, що в Україні перестануть призначати соціальну пенсію. Потім у коментарі OBOZREVATEL цю інформацію спростував. Мовляв, її і так не призначають із 2005-го.

"Я не сказав таких слів. Нині поняття "соціальної пенсії" викорінюється. Не можна сказати, що її немає, але з 2005-го вона не призначається. А ті, кому її вже призначили, доживають свого часу", – розповів радник міністра.

І це правда. Виплата, яку нині призначають тим, хто не має потрібного стажу, не називається соціальною пенсією. Але за фактом є: її платять тим, хто досяг непрацездатного віку, але не заробив на повноцінну виплату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.