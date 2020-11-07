В Україні перерахують ціни на алкоголь: скільки заплатимо за пляшку пива, вина і горілки

В Україні Кабінет міністрів планує в 2021 році підвищити акцизи на алкоголь, що призведе до суттєвого подорожчання напоїв.

Міністерство фінансів спрогнозувало, як перерахунок акцизів вплине на кінцеву вартість напоїв. З огляду на, що його складова коливається від 7,8% до 30,5%, подорожчання буде непропорційним підвищення акцизів.

Так:

пляшка горілки (40%) подорожчає з 89,4 до 92,93 грн;

пиво з 19,5 до 19,69 грн;

коньяк з 128,32 до 131,85 грн;

ігристе вино від 89 до 90,22 грн;

кріплене вино від 49 до 49,78 грн.

Відзначимо, що мова йде фактично про мінімальні ціни. При цьому, залежно від виробника і характеристик напою, ціна може зрости більш істотно або ж взагалі не зміниться (якщо бізнес вирішить компенсувати зростання за рахунок зниження своєї моржі).

"Ставки акцизного податку на алкогольні напої пропонується збільшити на 11,6% з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік – 111,6% (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 253)", – пояснюють в уряді.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час карантину українські сім'ї "урізали" свої витрати на 10%, або ж на 84 млрд гривень. Водночас зросла частка грошей, відданих за алкоголь, сигарети та наркотики. Про це свідчать дані Держстату за 2 квартал 2020 року.