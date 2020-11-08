В Україні перерахують ціни на алкоголь, а податківцям дозволять перевіряти банківські карти: нововведення Кабміну

В Україні разом з бюджетом країни на 2021-й, який уже ухвалили в першому читанні, Кабмін пропонує підвищити низку акцизів і податків. Без таких нововведень грошей в казні може не вистачити. Серед іншого, відчутно зростуть ціни на алкогольні напої та розширять список українців, які повинні платити податки за свої машини.

Про те, які нововведення приготували в уряді – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перерахунок акцизів разом з новими критеріями податку на машини дозволить додатково зібрати до бюджету приблизно 2,7 млрд грн. Навіть з урахуванням значного підвищення акцизів, чекати різкого зростання цін не варто.

Міністерство фінансів спрогнозувало, як перерахунок акцизів вплине на кінцеву вартість напоїв. З огляду на, що його складова коливається від 7,8% до 30,5%, подорожчання буде непропорційним підвищення акцизів.

Так:

пляшка горілки (40%) подорожчає з 89,4 до 92,93 грн;

пиво з 19,5 до 19,69 грн;

коньяк з 128,32 до 131,85 грн;

ігристе вино від 89 до 90,22 грн;

кріплене вино від 49 до 49,78 грн.

Відзначимо, що мова йде фактично про мінімальні ціни. При цьому, залежно від виробника і характеристик напою, ціна може зрости більш істотно або ж взагалі не зміниться (якщо бізнес вирішить компенсувати зростання за рахунок зниження своєї моржі).

"Ставки акцизного податку на алкогольні напої пропонується збільшити на 11,6% з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік – 111,6% (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 253)", – пояснюють в уряді.

Вишенька на торті – скасування банківської таємниці. Кабмін пропонує:

розкривати на письмову вимогу податкового органу банківської таємниці про стан рахунків боржника, руху грошових коштів на рахунках, залишку коштів на рахунках, найму (оренди) банківського сейфа. Правда, для цього потрібно мати рішення суду про стягнення податкового боргу;

якщо за шість місяців погасити борг, то штрафи та пені, нараховані за станом на 1 березня 2020 року, спишуть;

без звернення до суду податковий борг можна буде списувати з банківського рахунку.

Ідея надати доступ податковим органам до інформації про рух коштів по рахунках юридичних і фізичних осіб аж ніяк не нова, розповідає OBOZREVATEL фінансовий аналітик, який в різний час був радником керівників декількох банків, Василь Невмержицький.

"Інше питання, що реалізувати цю ідею повноцінно дуже важко в світі серйозного суспільного резонансу. Це стосується далеко не тільки України. Проте такі спроби робляться і робилися раніше ... На даний момент доступ до такої інформації у податковій є тільки за рішенням суду ", – розповідає експерт.

Чи підтримає Рада такі ініціативи – питання дискусійне. І лежить він виключно в політичній, а не в економічній площині. Хоча треба зазначити, що навіть таке формулювання істотно звужує можливості податкових органів. Навіть якщо законопроект приймуть, податкова зможе отримувати дані тільки за запитом і тільки за конкретний проміжок часу.

"У податкових органів є й інші способи оцінити повноцінність сплати податків. Наприклад, шляхом порівняння доходів і витрат громадян. Для цього зовсім не обов'язково мати доступ до рахунку. І, мушу зазначити, що такий підхід куди більш реалістичний і застосовується багатьма країнами світу", – підсумував Невмержицький.

В Україні транспортний податок в розмірі 25 тисяч гривень зараз платять власники машин віком до п'яти років і ціною від 375 мінімалок (трохи більше 1,8 млн грн). Кабінет міністрів пропонує останню норму знизити до 200 мінімалок (1 млн грн).

Якщо залишити старі правила, в наступному році мінімальна ціна, за якої потрібно платити податок, становила б 2,2 млн грн. За новими правилами – 1,2 млн.

"Зазначені зміни пропонуються в зв'язку з тим, що після збільшення розміру мінімальної заробітної плати в 2020 році перелік автомобілів, який розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономіки, скоротився майже в 1,5 рази в порівнянні з 2019 роком, що привело до зменшення кількості автомобілів , які підлягають оподаткуванню ", – пояснюють в Міністерстві фінансів.

Якщо раніше транспортний податок платили залежно від об'єму двигуна, зараз методику ускладнили. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства до 1 лютого публікує на своєму сайті список машин, за які доведеться платити додатково. Також чиновники розробили спеціальний калькулятор, який дозволяє розрахувати вартість машини.

Автоюрист Денис Коваленко розповідає: платники податків звільняються від відповідальності в разі, якщо з якоїсь причини не отримали "лист". Але тим не менш податківці мають право нарахувати несплачену суму протягом трьох років. Так, якщо не заплатили в цьому році через неуважних податківців, цілком можливо, що в наступному доведеться платити в подвійному розмірі.