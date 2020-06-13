В Україні перерахують тарифи на опалення: Кабмін ухвалив рішення щодо газу

Кабінет міністрів вирішив скасувати регульований тариф на газ для розрахунку вартості опалення. Постачальники будуть використовувати показник середньої ціни на блакитне паливо за минулий опалювальний сезон.

Про те, як це вплине на тарифи в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тариф рахуватимуть за новими правилами

Нові правила розрахунку тарифу прописані в постанові Кабміну №211. Ще в минулому опалювальному сезоні постачальники могли купувати блакитне паливо за спеціальною встановленою Кабміном ціною. Починаючи з опалювального сезону 2020/2021, підприємства повинні рахувати свої тарифи виходячи з середньої ціни на газ за попередній опалювальний сезон.

Тариф на опалення в Україну

"Середня ціна природного газу визначається як середнє арифметичне значення, розраховане, виходячи з ціни природного газу у відповідному місяці та кількості календарних місяців в опалювальному періоді, що передує планованому періоду", – йдеться у постанові.

Згідно з даними Національної комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 70% у вартості тепла і гарячої води – тариф на газ. Якщо газ дорожчає, наприклад, на 50%, то тепло, вода повинні вирости в ціні як мінімум на 35%.

З огляду на те, що в минулому опалювальному сезоні ціна на газ була на рекордно низькій позначці, можна розраховувати і на те, що вартість тепла буде нижчою, ніж у минулому році.

Наступний крок – абонплата на тепло

Абонплату на опалення в Україні мали ввести у минулому році. В усякому разі, таке зобов'язання на себе взяли українські чиновники, підписавши меморандум з МВФ. Уже зараз рішенням місцевої влади в окремих містах тарифи на тепло розділені на дві складові. Перша – вартість Гкал енергії. Друга – вартість утримання інфраструктури (абонплата). Другий платіж – близько 100 грн – приходить цілий рік. Незабаром таку практику можуть ввести по всій Україні.

У такому разі за опалення доведеться платити навіть влітку. Але взимку за рахунок поділу тарифу суми в платіжках можуть бути нижчими. Для прикладу, підприємству потрібно зібрати 1000 грн на обслуговування мереж. Якщо брати платежі тільки в опалювальний сезон (7 місяців), то взимку доведеться віддавати по 142,8 грн. Якщо розбити платежі на цілий рік, то щомісяця доведеться віддавати 83,3 грн. У такому разі взимку вартість опалення може зменшитись приблизно на 40 грн.

Граничний розмір абонентської плати, відповідно до закону, має визначити уряд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні платіжки на електроенергію розділять на дві складові: власне за "струм" і за транспортування (т.зв. абонплата), а тарифи для населення можуть підвищити вже в 2021-му.