В Україні перерахують податки для фізосіб-підприємців

В Україні ФОП платять за себе менше податків, ніж простий працюючий. Саме вони передусім виступають проти підвищення мінімальних зарплат. У 2021-му суми, які вони мають віддавати державі, виростуть двічі.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Підвищення пов'язане з перерахунком розміру прожиткового мінімуму і підвищенням мінімальної зарплати.

з 1 січня:

Перша група єдиного податку:

єдиний податок з 219,7 до 227 грн через підвищення в грудні (10% прожиткового мінімуму)

ЄСВ з 1100 до 1320 грн (22% мінімалки)

Друга група єдиного податку:

єдиний податок з 1000 до 1200 грн (20% мінімалки)

ЄСВ з 1100 до 1320 грн (22% мінімалки)

Третя група єдиного податку:

ЄСВ з 1100 до 1320 грн (22% мінімалки)

з 1 липня:

Перша група:

єдиний податок з 227 до 237,1 грн (10% прожиткового мінімуму)

ЄСВ з 1320 до 1430 грн (22% мінімалки)

Друга група єдиного податку:

єдиний податок з 1200 до 1300 грн (20% мінімалки)

ЄСВ з 1320 до 1430 грн (22% мінімалки)

Третя група єдиного податку:

ЄСВ з 1320 до 1430 грн (22% мінімалки).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка зросла з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 – до 6000 грн, з 1 липня 2021 – до 6500 грн.