В Україні перерахують аліменти і введуть нові правила: "Слуги народу" ухвалили законопроєкт

В Україні розмір аліментів будуть щорічно перераховувати без додаткового рішення суду. Також зростати буде і заборгованість, якщо вона є.

Це передбачено законопроєктом №3112, який 320 голосами 1 вересня в другому читанні ухвалили народні депутати. 217 голосів віддали "Слуги народу" (Щоб подивитися поіменне голосування, доскрольте новину до кінця).

Наприклад, якщо батько заборгував 10 тис. грн, а річна інфляція склала 10%, то наступного року доведеться повернути вже 11 тис. "Законопроєктом передбачається щорічне обчислення виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, і подальше стягнення з боржника аліментів у відповідному розмірі, без звернення стягувача до суду", – йдеться в законопроєкті №3112.

Рада ухвалила закон щодо аліментів rada.gov.ua

Згідно з документом виконавець зобов'язаний проводити перерахунок автоматично й повідомити про це обом сторонам. Важливо також відзначити, що підвищення аліментів починається з другого року після моменту їхнього призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL: