В Україні перерахують аліменти і введуть нові правила: "Слуги народу" ухвалили законопроєкт

В Україні розмір аліментів будуть щорічно перераховувати без додаткового рішення суду. Також зростати буде і заборгованість, якщо вона є.

Це передбачено законопроєктом №3112, який 320 голосами 1 вересня в другому читанні ухвалили народні депутати. 217 голосів віддали "Слуги народу" (Щоб подивитися поіменне голосування, доскрольте новину до кінця).

Наприклад, якщо батько заборгував 10 тис. грн, а річна інфляція склала 10%, то наступного року доведеться повернути вже 11 тис. "Законопроєктом передбачається щорічне обчислення виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, і подальше стягнення з боржника аліментів у відповідному розмірі, без звернення стягувача до суду", – йдеться в законопроєкті №3112.

Рада ухвалила закон щодо аліментів rada.gov.ua

Згідно з документом виконавець зобов'язаний проводити перерахунок автоматично й повідомити про це обом сторонам. Важливо також відзначити, що підвищення аліментів починається з другого року після моменту їхнього призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві завдяки посиленню покарання за несплату аліментів у 2019 році було стягнуто понад 358 млн грн.

Також у Києві Державна виконавча служба заарештувала в місцевого жителя яхту за невиплачені аліменти. Чоловік заборгував своєму синові близько 123 тис. грн.

В Україні посилили покарання за несплату аліментів. Тим, хто ігнорував виконання батьківських обов'язків більше ніж рік, загрожують штрафи від 20 до 50% від суми боргу, їхні банківські рахунки заарештують.

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