В Україні пенсії призначатимуть по-новому: в Кабміні презентували механізм

В Україні спростили процедуру оформлення пенсій. Якщо раніше після звернення до Пенсійного фонду (ПФУ) потрібно було йти в банк і відкривати спеціальний рахунок, тепер для цього потрібно всього лише написати додаткову заяву в ПФУ.

Відповідне рішення 11 листопада ухвалили на засіданні Кабінету міністрів. "Уряд підтримав рішення про введення політики "єдиного звернення" в питанні призначення пенсій. Відтепер не потрібно буде йти до Пенсійного фонду, потім в банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк. Адже працювати політика одного звернення, коли людина просто звертається до Пенсійного фонду, а далі за зверненням самого Фонду або органів соціального захисту буде відкритий відповідний рахунок в банку", – заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль.

За новими правилами органи ПФУ можуть самостійно передавати дані в банки з проханням відкрити спеціальні пенсійні рахунки. Це, як заявив прем'єр, дозволить спростити процедуру оформлення виплати.

"Зараз при зверненні до Пенсійного фонду України або органів соціального захисту для призначення пенсії, грошової допомоги, потрібно звертатися до банківської установи для відкриття рахунку. У зв'язку з поширенням Covid-19, є необхідність зменшити кількість відвідувань установ громадянами при призначенні пенсій, грошової допомоги" , – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683), щомісяця повинні будуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих у Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії становитиме всього 2,1 тис. грн.