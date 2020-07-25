В Україні пенсії перерахують у три етапи: хто і яку надбавку може отримати

В Україні пенсії в 2021-му перерахують як мінімум три рази. На розмір виплат вплине підвищення мінімальної зарплати і майбутня індексація.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У березні проведуть перерахунок усіх пенсій. Підвищення становитиме близько 15%. Наприклад, якщо розрахунковий розмір пенсії 2400 грн, то після березневого підвищення пенсіонер зможе отримати 2760 грн. А якщо розрахунковий розмір 1500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, він буде на рівні прожиткового мінімуму (1769 грн з грудня 2020 року).

Отже, пенсії в Україні рахуються за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж у роках * 1%:

Також на зростання пенсій вплине і підвищення мінімальної зарплати в наступному році. Виросте і пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менш ніж 40% мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

Вчена Лідія Ткаченко зазначає: з урахуванням, що в наступному році влада обіцяє зробити доплату в 500 грн усім, хто має вдосталь стажу й досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначної кількісті українців

Як повідомляв OBOZREVATEL: