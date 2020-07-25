В Україні пенсії перерахують у три етапи: хто і яку надбавку може отримати
Як отримати високу пенсію. колаж
В Україні пенсії в 2021-му перерахують як мінімум три рази. На розмір виплат вплине підвищення мінімальної зарплати і майбутня індексація.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У березні проведуть перерахунок усіх пенсій. Підвищення становитиме близько 15%. Наприклад, якщо розрахунковий розмір пенсії 2400 грн, то після березневого підвищення пенсіонер зможе отримати 2760 грн. А якщо розрахунковий розмір 1500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, він буде на рівні прожиткового мінімуму (1769 грн з грудня 2020 року).
Отже, пенсії в Україні рахуються за такою формулою:
Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж у роках * 1%:
Також на зростання пенсій вплине і підвищення мінімальної зарплати в наступному році. Виросте і пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менш ніж 40% мінімалки.
з 1 січня 2021 року – 2400 грн;
з 1 липня 2021 року – 2600 грн.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
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