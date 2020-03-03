В Україні пенсії будуть рахувати за новими зарплатами: як дізнатися розмір виплат

В Україні в 2020-му при розрахунку пенсій будуть враховувати середню зарплату по країні розміром в 7 669 грн. Це найбільший показник за останні кілька років, однак через низький коефіцієнта оцінки стажу на високу виплату з таким показником можуть претендувати тільки українці з великим офіційним стажем.

Про те, як порахують виплати, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Формула розрахунку пенсій складається всього з трьох змінних. Незважаючи на це, точний розмір майбутньої виплати можуть розрахувати тільки в Пенсійному фонді. Щоб вирахувати коефіцієнт заробітку, фахівці порівнюють дані про зарплату майбутнього пенсіонера і середнього розміру заробітної плати за кожен місяць.

Однак приблизний розмір виплати можна дізнатися вже зараз. Так, у формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

З іншого боку, на розмір виплат також може вплинути і держава. І якщо на даний момент збільшити суму виплат через дефіцит Фонду та складної демографічної ситуації складно, то, наприклад, підвищити мінімальну зарплату – цілком реально.

По-перше, при наявності необхідного розміру стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) пенсія після 65 років повинна складати не менше 40% мінімальної зарплати.

Тобто з білою зарплатою в два рази вище середньої (більше 21 тис. грн) і 35 роками стажу можна отримати пенсію в 5368 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроектом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату вважають за зниженим коефіцієнтом оцінки стажу. Для прикладу, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (близько 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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