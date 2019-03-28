В Україні оголосять полювання на "євробляхи": залишилося декілька тижнів

В українських "євробляхерів" залишилося менше двох місяців. У травні поліція перестане "закривати очі" на нерозмитнені авто і зможе зупиняти будь-яку "бляху". За пільговою ставкою легалізували лише приблизно половину "єврономерів". Інші або сподіваються, що правоохоронці не будуть користуватися новими правами, або планують позбутися авто.

Водночас у поліції вже готуються до "полювання" за порушниками і розглядають можливість об'єднати сили з митницею.

OBOZREVATEL з'ясував, чому українці досі не розмитнили "євробляхи" і чим загрожує порушення закону.

Головне:

половина "євроблях" все ще не пройшли процедуру розмитнення;

частина водіїв розраховує, що поліція не буде користуватися своїми правами і не стане штрафувати"єврономери";

з 25 травня поліцейські зобов'язані зупиняти авто без реєстрації, якщо є інформація про порушення митного кодексу.

Шукають нові лазівки і не поспішають проходити розмитнення

В Україні залишилося до 260 тис. нерозмитнених авто. Пільговий період розмитнення (коли можна було заплатити акциз зі знижкою 50%) вже закінчився, проте і зараз будь-який водій на "єврономерах" може легалізувати свій транспортний засіб. Нині кількість бажаючих значно зменшилася. "Черги на кордонах практично зникли", – заявив в ефірі одного з телеканалів голова Держприкордонної служби Петро Цигикал.

Проте з вулиць українських міст "євробляхи" не зникли. Крім того, як і раніше, водії на "єврономерах" працюють у таксі. Один із таких водіїв Єгор (працює в сервісі Uklon) розповів OBOZREVATEL: від водіїв на автомобілях без реєстрації ніхто відмовлятися не буде, тому що тоді служби таксі зіткнуться з нестачею авто.

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"Подивимося, що там після виборів буде. Вже стільки разів лякали, що лякалка зламалася", – обурюється водій. Варто зазначити, що згідно із законом "єрономери" не мають права займатися комерційними перевезеннями в Україні. До того ж пасажиру такого таксі буде вкрай складно відстояти свої права і в разі ДТП отримати компенсацію.

Як відомо, до травня "євробляхери" вільно можуть кататися містами, а вже менш ніж через два місяці поліція обіцяє оголосити на них справжнє полювання. Драконівські штрафи повинні сприяти тому, щоб нелегальні авто взагалі зникли з вулиць.

Юрист Олександр Плахотник зазначає: деякі авто розмитнювати просто не вигідно. Вартість автомобіля після сплати податків, акцизів і збору може виявитися вищою, ніж його ринкова ціна в Україні. "Бляхери" ввозили і хороші авто, і справжній металобрухт. Чим старше авто, і чим більший у нього об'єм двигуна, тим дорожче доведеться заплатити за розмитнення. Тому, звичайно, якщо автомобілю 15 років, який сенс виплачувати цей величезний акциз? А у деяких немає таких коштів", – пояснює експерт.

Одні чекають травня і сподіваються на бездіяльність поліції, а інші шукають нові лазівки в законі. Намагаються ввозити на митну територію України авто в режимі комерційних перевезень. Нібито їм потрібно доставити вантаж за дорученням комерційної структури за межами України. Цим вантажем насправді може бути, наприклад, пачка паперу, однак водночас вони вимагають пропустити їх. Голова профільного парламентського комітету Ніна Южаніна заявляє: лазівки в Митному кодексі немає, а пропускати такі авто не можна. Крім того, за словами нардепа, ця норма стосується вантажних авто, а не легкових. Тобто будь-який легковик, оформлений на комерційну структуру в Литві, не може заїхати на територію України для нібито доставлення вантажу.

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Але представники "Авто Євро Сила" (лобіюють інтереси власників нерозмитнених авто) наполягають на своєму. Декілька тижнів тому вони, намагаючись домогтися пропуску 12 автомобілів нібито "з комерційним вантажем", влаштували "війну" з прикордонниками Львівської області й навіть зажадали звільнень. "Керівництво Львівської митниці отримало команду з порушенням закону кістьми лягти, але не пустити авто комерційного призначення", – заявили активісти.

Менше двох місяців до полювання: як будуть карати "бляхерів"

Автомобілі в Україну ввозять в режимі транзиту (на період до 10 діб) і в режимі тимчасового ввезення (до одного року). До того ж другим режимом можуть за законом користуватися тільки нерезиденти, тобто іноземні громадяни. Фактично авто оформляли на іноземців, а потім за дорученням передали українцям.

Із 1 травня правоохоронці отримають доступ до бази даних прикордонників, зазначає заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Поліція зможе перевіряти, хто і коли ввіз автомобіль на іноземних номерах, і якщо терміни порушили, авто будуть зупиняти.

Нині ж за чинним законом підстав для зупинки авто немає. Легально зупинити "бляху" можна тільки після того, як з'явиться інформація про порушення закону.

Якщо зупинене авто було ввезене в режимі транзиту, максимальне покарання – конфіскація транспортного засобу згідно з рішенням суду. "Розмір штрафу залежить від того, на скільки днів порушили терміни. Якщо на одну добу – 170 грн, якщо від 1 до 10 діб – 3,4 тис., від 10 до 20 – 8,5 тис., від 20 до 30 – 8,5 тис. і від 30 діб – 170 тис. грн", – розповідає Олександр Плахотник.

Менш жорсткі вимоги до водіїв, чиї авто перебувають у режимі транзит. Вони за затримку на три доби повинні будуть заплатити штраф у розмірі 850 грн (або попередження), від 3 до 10 діб – 5,1 тис., від 10 до 20 – 17 тис., від 20 до 30 – 85 тис. і більше 30 діб – ті ж 170 тис. грн.

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Крім того, введуть нові види відповідальності – за водіння автомобіля на іноземних номерах особою, яка це авто не ввозила і за отримання доходів від "євроблях" (таксі).

Поліція зможе виписувати постанови і штрафувати водіїв авто без реєстрації. Щоб конфіскувати транспортний засіб, знадобиться рішення суду. Крім того, в законі прописали, що користуватися автомобілем може тільки той, хто його ввіз.

"Введений обов'язок поліцейського зупиняти транспортні засоби, якщо існує інформація про порушення його власником митних правил, або якщо безпосередньо транспортний засіб є об'єктом порушення митних правил", – пояснює Олексій Білошицький.

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