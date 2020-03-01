В Україні незабаром різко зросте абонплата на газ: скільки заплатимо

В Україні з 1 липня 2020-го різко зросте абонплата на газ. Так, якщо зараз платіж за кожен кубометр становить не більше 1,99 грн (плюс окремо оплачується саме блакитне паливо), то в середині літа – вже 2,73 грн.

Про це йдеться в рішенні Національної комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Незалежно від того, чи споживаєте блакитне паливо, доведеться платити за його доставку.

Українці мають право не вносити абонентську плату за тільки після розірвання договору з оператором ГРМ.

Розмір абонентської плати вважається виходячи із споживання за минулий рік (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019-го). Весь газ в кубометрах, які витратили, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що вийшло – абонплата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020-го ввели абонплату за газ. Платити доведеться за інфраструктуру.

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а в Росії – позбутися арбітражних позовів.

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