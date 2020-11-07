В Україні названо найпопулярніші вакансії: кому більше платять

В Україні середня зарплата за даними кадрових порталів склала 12,5 тисячі гривень. При цьому найвища середня зарплата серед найпопулярніших вакансій у менеджерів з продажу та директорів.

Про це йдеться в даних порталу work.ua. Також відносно високу середню зарплату (15 тисяч гривень) пропонують водіям.

Найдешевші популярні вакансії:

Менеджер з продажу 17000 грн

Продавець-консультант 10000 грн

Водій 15000 грн

Бухгалтер 12500 грн

Адміністратор 10500 грн

Кухар 12000 грн

Фахівець з приймання та обробки вантажу 10000 грн

Директор 20000 грн

Менеджер по роботі з клієнтами 15000 грн

Касир 9500 грн

Відзначимо, в Україні серед найпопулярніших вакансій на дому найбільше платять IT Sales-менеджерам (25 тисяч гривень) і менеджерам з продажу (20 тисяч гривень). Про це йдеться в статистиці, яку на прохання OBOZREVATEL надали аналітики Jooble. В середньому ж зарплати становлять від 10 до 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.