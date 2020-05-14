В Україні нарахували понад 3 тисячі мільйонерів: де живуть

В Україні дохід більше одного мільйона гривень задекларували 3150 громадян, які заплатять 393 млн грн доходів і більше 47 млн грн військового збору.

Як повідомляє пресслужба Податкової служби України, всього подано більше 200 тисяч декларацій на загальну суму 32,1 млрд грн.

Найбільше мільйонерів у Києві – майже 1,2 тисячі осіб, у Харківській області – 278 і Дніпропетровській – 270.

В Україні нарахували понад 3 тисячі мільйонерів

Найбільші суми податкових зобов'язань до сплати визначені жителями Львівської області – 25 млн грн і Києва – 23 млн грн із доходів, отриманих за межами України.

"Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, самостійно визначені до сплати громадянами, становлять 871 млн грн, військового збору – майже 120 млн гривень", – зазначили у повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українці до 1 червня мають заповнити податкові декларації, а після – заплатити за додатковий дохід.

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