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В Україні наполовину злетіли ціни на популярний продукт

1.6тЧитати матеріал російською

Пшоняна крупа за рік подорожчала в Україні на 57%.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Якщо в 2018 році кілограм коштував в магазинах в середньому 16,8 грн., то в цьому - вже 26,4 грн.

Експерт бачить причини цінових стрибків в попиті населення, яке заради економії все активніше переходить на каші. Чим активніше люди розкуповують крупи — тим швидше торговці підвищують свої цінники.

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Завдяки іншим інгредієнтам (що подорожчали не так сильно, як крупа) каша для українців подорожчала помітно менше.

"Якщо припустити, що на дві тарілки каші потрібно 250 гр. крупи, 300 мл. води, дрібка солі з урахуванням вершкового масла, яке подорожчало в цьому році на близько 11% (з 7,2 грн. за 40 гр. до 8 грн .), то загальний стрибок ціни виллється в близько 28%", — навів приклад Дорошенко.

І нагадав, що в Україні пшоняна каша є однією з найдорожчих, в порівнянні з іншими. На початок березня кілограм рису, наприклад, коштував 23,5 грн., А гречки — 16,8 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні злетіли ціни на алкоголь.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Цеевропа. А европейские зарплаты и пенсии никто нерабам не обещал. Нерабы должны быть рады европейским ценам и тарифам.
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CARGO 100
CARGO 100
С 2020-го горох подорожает раз в десять ...
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