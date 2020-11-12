В Україні на три мільйони гривень шукають машини новому міністру

В Україні нещодавно ствеорене міністерство з питань стратегічних сфер промисловості (очолює Олег Уруський) розмістило на Prozorro тендер: шукають три машини, одну для "члена Кабміну" (так і написали в оголошенні) і ще дві – для топкерівництва відомства.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Транспортні засоби обійдуться бюджету в три мільйони гривень. Крім того, доведеться наймати водіїв, витрачати кошти на обслуговування авто. Ще 2,4 млн грн витратять на купівлю комп'ютерів: співробітникам нового міністерства потрібно на чомусь працювати.

Машини для міністра Prozorro

Комп'ютери для міністра Prozorro

Верховна Рада призначила Олега Уруського 16 липня на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Посаду, на яку призначено Уруського, створено у зв'язку із масштабною реформою ОПК.

Прихід Уруського на посаду віцепрем'єра з "оборонки" відбувався зі скандалами. Його кандидатуру Кабмін вніс 10 липня, однак 13 липня проєкт постанови було відкликано. Проте 14 липня документ про призначення було подано знову.

Де Уруський працював раніше

У 1993–1996 роках працював головою управління у Національному космічному агентстві України;

У 1996–2000 роках очолював управління в апараті РНБО;

У 2000–2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії у справах оборонно-промислового комплексу країни;

У 2003–2005 роках очолював відділ у секретаріаті уряду України;

У 2005 році став першим заступником глави Міністерства промислової політики;

У 2015 році очолював Державне космічне агентство України;

З квітня 2020 року очолював приватну інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоби відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. При цьому вже у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.