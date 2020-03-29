В Україні на карантині роздадуть гроші: хто і скільки отримає

Фонд соціального страхування на час карантину розширив перелік причин для виплати матеріальної допомоги.

Її можуть отримати ті, хто знаходиться на самоізоляції чи хто не може виконають свої робочі зобов'язання (відсторонені від роботи). Як повідомляє прес-служба відомства, розмір виплати складе від 50 до 100% середнього доходу.

Хто і скільки отримає:

від 8 років стажу - заплатять 100% середньої зарплати;

стаж від 5 до 8 років - заплатять 70% середньої зарплати;

від 3 до 5 років стажу - 60% середнього доходу;

стаж до 3 років - 50% середнього доходу.

"На період дії карантину Фонд соціального страхування України буде здійснювати виплати за лікарняними листками за розширеним переліком страхових випадків. Відзначимо, в даний час Міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціальної політики та ФССУ готуються зміни до Інструкції про порядок видачі документів, в них визначать порядок видачі лікарняних листів особам на період перебування в установах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під контролем", – повідомили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, упродовж найближчих кількох років у світі з'явиться 6,1 млн нових робочих місць. Їх створять 96 нових робочих професій, що їх об'єднують як сучасні цифрові технології, так і людська праця.

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