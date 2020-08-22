В Україні на День незалежності роздадуть премії

В Україні військовослужбовці, ветерани АТО, учасники Революції Гідності та інші категорії громадян зможуть отримати виплати на честь Дня незалежності.

Гроші виділять як з державного бюджету (близько 300 млн грн), так і з місцевих. Наприклад, в Києві, згідно із заявою КМДА, премії складуть від 300 до 500 грн, гроші отримають ветерани АТО, члени сімей загиблих учасників АТО, праведники Бабиного Яру, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю та інші окремі категорії.

Подібні програми діють і в інших містах. Наприклад, в Черкасах в рамках вже прийнятої програми обіцяють виплатити по 1 тис. грн. "Згідно з міською програмою соціальної підтримки учасників російсько-української війни і їх сімей, прийнята Черкаською міською радою на 2019-2021 роки, учасники антитерористичної операції, операції об'єднаних сил мають право на щорічну грошову винагороду до Дня Незалежності України в розмірі 1000 гривень", – повідомляє місцева рада.

Згідно з підписаним президентом Володимиром Зеленським указу про святкування Дня Незалежності в 2020 році, офіційного параду не буде, при цьому обіцяють виділити 300 млн гривень на виплати премій військовослужбовцям.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 29-ї річниці Незалежності України 24 серпня 2020 року.