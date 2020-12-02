В Україні можуть з'явитися нові гроші від Нацбанку: чиновники готують електронну валюту

Національний банк ініціював зміни до законодавства для того, щоб ввести визначення "цифрових грошей" і дати можливість НБУ їх випускати (йдеться про електронні гривні). Регулятор розробляє варіанти, як можна буде використовувати нову валюту в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив глава відомства Кирило Шевченко. "Національний банк України активно досліджує тематику CDBC (цифрових валют центральних банків, – ред.) ще з 2016 року, вже ініціював внесення таких змін до законодавства. Визначення "цифрових грошей Національного банку України" та право НБУ на їх випуск внесено до законопроєкту 4364 про платіжні послуги", – повідомив Шевченко.

Кирило Шевченко написав про електронну гривню facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

Команда українського регулятора виділила для себе декілька варіантів можливого використання е-гривні, але пошук відповіді триває. "Ми сконцентровані на аналізі можливих юз-кейсів, з огляду на потреби учасників ринку, споживачів і провідний світовий досвід. Водночас ми звертаємо увагу на можливий вплив електронної гривні на макроекономічну і фінансову стабільність, забезпечення яких є мандатом Національного банку", – додав Шевченко.

Важливо відзначити, що введення електронної гривні передбачає створення платіжної інфраструктури для її обігу на ринку. Обсяги інвестицій і робіт залежать, зокрема, від того, які завдання буде вирішувати е-гривня. Національний банк підтримує випуск цифрових грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.