В Україні можуть різко підняти ціни на алкоголь: скільки коштуватиме вино, віскі і горілка

В Україні можуть незабаром на 10% підвищити ціни на алкоголь. Відповідне рішення вже розроблено міністерством і очікує свого ухвалення. Крім того, поступово виростуть в ціні і сигарети (в межах уже ухвалених змін).

Про те, як і чому можуть подорожчати шкідливі звички – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ціни на алкоголь можуть вирости на 10%

У Кабміні ще влітку минулого року зареєстрували проєкт підвищення мінімальних роздрібних цін на алкоголь. Документ дотепер можна знайти на вебсайті Мінекономрозвитку серед тих, що перебувають на обговоренні. До цього мінімальні ціни на алкоголь переглядали в 2018-му.

Головне завдання мінімальних роздрібних цін – дати можливість легальним постачальникам конкурувати з контрафактними виробниками. Останні можуть ставити ціни в рази нижчі, тому що не платять податки, купують дешевий і нелегальний спирт, порушують технологію виробництва алкогольних напоїв.

Як розповідає OBOZREVATEL глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, відрізнити нелегальну продукцію від законної дуже складно. Акцизи вміло підробляють, а пересічний споживач не може відрізнити справжню марку від фальсифікованої. "Через падіння доходів під час карантину зростання споживання якщо і є, то щодо вина. Також могло вирости домашнє виробництво: це і спирт, і вина, і настоянки", – розповідає Дорошенко.

В Україні може подорожчати алкоголь Pixabay

Ціни на алкоголь повинні рости разом із посиленням контролю, розповідає аналітик Володимир Мазуренко. Наприклад, зараз вводять електронний акциз, який допоможе скоротити частку контрафакту.

"Як показує практика, в Україні під час підвищення податків зростає частка сірого ринку. Це не означає, що не потрібно підвищувати акцизи, особливо на тютюнову й алкогольну продукцію. Разом із підвищенням обов'язково потрібно посилювати покарання за порушення, посилювати контроль", – пояснює Мазуренко.

Отже, якщо в пропозиціях Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства є вже конкретні пропозиції:

Скільки коштуватиме пляшка (0,5 л):

Пляшка горілки: з 89,4 до 98,92 грн;

Вино: з 42 до 46 грн;

Коньяк: з 151,66 до 156,6 грн;

Віскі: з 179 до 191,5 грн.

Рішення про підвищення цін не торкнеться напоїв, які і зараз коштують більше "мінімуму". Олексій Дорошенко в коментарі OBOZREVATEL додав: чим вищі ціни на алкогольні напої, тим менший попит на нього.

Якщо не посилювати контроль за контрафактною продукцією, то підвищення цін може вчергове вдарити по легальних виробниках, які платять податки в бюджет.

За сигарети теж доведеться платити більше

В Україні вже кілька років поетапно підвищують акцизи на сигарети. Роздрібна вартість залежить від трьох складових: акцизу, ПДВ і вартості самих сигарет. Акцизні ставки до 2024 року поступово повинні підняти до європейського рівня. А частка акцизу повинна складати 60% від загальної вартості.

Так, уже через 5-6 років, акциз на 1000 сигарет підвищать до 90 євро. За підрахунками OBOZREVATEL, якщо цього року пачка в середньому коштує близько 44 грн, то в наступному році ціна складе вже близько 53 грн. Курець, якому вистачає пачки на два дні, щомісяця повинен буде витрачати на 135 грн більше.

В Україні подорожчають сигарети Pixabay

А тим, кому пачки вистачає на день, доведеться віддати на 270 грн більше. У середньому ж шкідлива звичка буде обходитися в 1,5 тис. грн на місяць для другого випадку і близько 750 грн – для першого.

Виробники тютюнових виробів наполягають, що значне підвищення податків призводить до детінізації ринку. І так дійсно може відбуватися, але тільки якщо не буде посилення контролю з боку держави. Без контрольних закупівель у тютюнових кіосків, високих штрафів за порушення закону, тіньовий ринок існуватиме навіть за найнижчих цін. До речі, зараз, незважаючи на те, що кілька етапів підвищення цін уже позаду, Україна залишається країною з одними з найнижчих цін на тютюнові вироби в Європі.

Крім того, це провокує виникнення контрабанди: коли сигарети з України везуть на продаж в країни ЄС. Прибуток може становити до 300%.