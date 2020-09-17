В Україні можуть повністю скасувати акциз на ввезення авто: як хочуть вирішити проблему "євроблях"

Власники автомобілів на іноземній реєстрації, так званих "євроблях", знову погрожують відновити масові протести. Активісти вимагають негайно прийняти законопроєкт, який повинен повністю скасувати акцизний збір на старі автомобілі та "зрівняти" їх в правах з новими. Це їм обіцяла чинна влада.

OBOZREVATEL з'ясував, що насправді пропонує законопроєкт №3704, кому він допоможе, а по кому – вдарить, і чи можна знайти компроміс, щоб вирішити проблему автомобілів без реєстрації раз і назавжди.

Як і що пропонують змінити

"Після попереднього закону 90% власників провели митні процедури і поставили свої авто на облік в Україні. 10% власників залишаються або принципово незгодними, або самі є організаторами громадських рухів, або ж це ті, хто не має навіть документа на право власності й фізично не може пройти всі процедури", – розповідає OBOZREVATEL член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Зараз українці платять акциз за авто, який обчислюється за формулою: базова ставка*коефіцієнт двигуна*коефіцієнт віку автомобіля. Але крім акцизу власники повинні заплатити ще ПДВ – 20%, митний збір – 5-10%, збір до пенсійного фонду – 3-5% і 1,5% військового збору. Загалом сума виходить чималенька, а для старих авто ціна злітає в декілька разів.

Автори законопроєктів пропонують із 1 січня 2021 року звільнити всіх, хто ввозить в Україну новий або старий автомобіль для особистого користування, від сплати акцизного збору. Ті, хто ввіз авто до 1 травня 2020 року, зможуть також розмитнити його без акцизу до 31 грудня. Крім того, закон 3704 передбачає додаткові пільги для незахищених верств населення. Ввезти нове авто без ПДВ зможуть інваліди, багатодітні сім'ї та ветерани війни. Але це – ще не повний перелік нововведень.

Наступні пункти законопроєкту 3704 пропонують вже не пільги, а навпаки додаткове фінансове навантаження. Наприклад, автомобілі, ввезені на митну територію України, які не відповідають стандарту Євро-4, повинні будуть проходити щорічний технічний контроль на авторизованих сервісних технічних станціях. Схожа практика існувала до 2011 року і потім була скасована. Але якщо тоді за техогляд платили державі і ці кошти повинні були йти на ремонт доріг, то тепер на цьому зароблять приватні підприємці.

Представник "АвтоЄвроСили" Олег Ярошевич таку норму мотивує тим, що техогляд все одно буде обов'язковим для всіх з 2021 року і вони хотіли заздалегідь перевірити, як це може працювати.

"Автомобілі повинні пройти обов'язковий технічний огляд, щоб підтвердити, що вони не були раніше списані на утилізацію. Транспортний засіб має відповідати екологічним і технічним стандартам України. Ми прописали технічний огляд як пілотний проект. У 2021 році він буде обов'язковим для всіх і ми хотіли перевірити, як це працює, буде корупційна або прозора схема", – стверджує Олег Ярошевич.

Крім того, закон передбачає істотне збільшення розміру та кола платників транспортного податку. Це – своєрідний податок на розкіш. Він стосується власників автомобілів вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (понад 1,875 мільйона гривень), тобто елітних авто. Зараз податок становить приблизно 25 000 гривень і платять його орієнтовно 12 000 українців. За 2019-й рік вони заплатили 286 мільйонів гривень. Автори пропонують коло платників розширити і зобов'язати платити такий податок з автомобілів, вартість яких понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати (від 1 мільйона).

"Закон фактично поширюється на українців із середнім достатком. Таких платників буде 80 000. І заплатять вони вже 2 мільярди гривень, приблизно по 28 000 на рік з кожного. Тут є конфлікт інтересів. Одна категорія громадян хоче отримати пільги за рахунок іншої категорії", – аналізує Ніна Южаніна.

Як вирішити проблему "євроблях"?

Аквтівісти єдине рішення проблеми бачать у прийнятті їхніх законів і поки що не готові погоджуватися на менше. Але Ніна Южаніна впевнена, що повне скасування акцизу матиме сумні наслідки для економіки.

"Проблеми б не було, якби чинна влада не обіцяла активістам занадто багато. Через застосування штрафних санкцій питання з часом владналося б, – стверджує колишня глава податкового комітету. – Країна не може постійно бути доброчесною. Є ще держбюджет, який забезпечує соціальну сферу і його потрібно поповнювати. Скасування акцизу для ввезених авто і для всіх інших, які будуть ввозити з 2021 року, призведе до великих втрат не тільки держбюджету. Ці гроші йдуть на дорожній фонд. Якщо закон приймуть, він знову недоотримає кошти".

Замість скасування акцизу як черговий можливий компроміс Ніна Южаніна пропонує на виплату. Наприклад, для авто, які ввезені до 1 травня 2020 року, можна ввести оформлення всіх митних платежів з виплатою на 12 або 24 місяці.

"Безкоштовно нічого не буває. Якщо людям заплатити 2 тисячі доларів – це багато, вони не можуть знайти такі гроші, тоді зробіть з виплатою на 24 місяці, нехай людина платить по 100 доларів у місяць. Але тоді ті 90%, які заплатили, не вважатимуть себе обдуреними державою. Такі зміни до закону, які зараз пропонують, можуть мати дуже глибокі наслідки. Якщо зараз влада це зробить, то та частина населення, яка ніколи не хотіла платити податки, погоджується на сіру зарплату або роботу без реєстрації підприємницької діяльності, ніколи не вийде в білу площину", – резюмує Южаніна.

Чому протести спалахнули зараз?

Ще під час передвиборної кампанії Володимир Зеленський порушував питання розмитнення старих автомобілів. Він спілкувався з лідерами організації "АвтоЄвроСила", яка представляє власників авто на іноземній реєстрації та, з їхніх слів, запевняв, що проблема буде вирішена через декілька місяців.

Представники організації навіть взяли участь у підготовці законопроєктів 3704, 3705 і 3706, які повинні внести зміни до податкового та митного кодексів у частині розмитнення. Ці документи зареєстрували ще в червні, але в зал так і не винесли.

Глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спочатку пообіцяв активістам, що в Раді пропозиції розглянуть, а пізніше почав говорити про необхідність узгодити позиції як мінімум з Мінфіном.

Керівник ГО "АвтоЄвроСіла" Олег Ярошевич запевняє, що зараз нерозмитнених старих авто близько 750 тисяч. Якщо всіх їх розмитнять за пільговою системою (без акцизу, тільки з податком в 34,5%, як нові), то бюджет отримає 40 млрд.

"У нас було кілька зустрічей в Офісі Президента, відповідальність вирішити наше питання брали на себе всі прем'єр-міністри України. Але зараз закон знову не просувається, бо автомобільне лобі настільки велике, що його не може перескочити ніхто", – говорить він у коментарі OBOZREVATEL.

Водночас експерт кампанії "Європатруль" В'ячеслав Коновалов впевнений – активні протести обумовлені початком нового політичного сезону: "Їх намагаються використати як черговий політичний фактор, який може якимось чином "розгойдати човен". Скажу відверто, серйозного впливу вони не мають. Є яскраві гасла, які можуть сподобатися людям. Але за ними практично ніхто вже не стоїть. Ми сідали з експертами і рахували, скільки їх може бути. У нас вийшло кілька сотень тисяч, до 500 000. Справа в тому, що багато ввезених автомобілів уже не на ходу. Наприклад, є таксисти, які завозять авто, їздять на ньому місяців 3-4, "вбивають" повністю – і на розбирання. Далі завіз наступний автомобіль. Це один і той же власник, який ввозить кілька авто у рік. Так накручується статистика".