В Україні можуть повернути техогляд для частини машин: "Слуги народу" анонсували рішення

В Україні пропонують ввести обов'язкових техогляд кожні два роки для автомобілів, які ввезли з-за кордону і які відповідають екологічному стандарту від Євро-2 до Євро-4.

Такі нововведення передбачені пакетом законопроєктів №3704, 3705 та 3706, які розробили і внесли в парламент кілька десятків депутатів від "Слуги народу". Відзначимо, стандарту Євро-2 відповідають ті авто, які були випущені з 1995-го по 1999-й.

Обов'язково проходити технічний огляд (ТО) кожні два роки повинні будуть машини, ввезені в Україну і випущені з 1995-го по 2005 рік. Більш нові авто таку процедуру проходити не повинні.

Як часто потрібно буде проходити ТО:

при ввезенні машину в Україні (протягом трьох місяців);

кожні два роки після ввезення.

Які машини повинні пройти ТО:

ввезені в Україну;

не відповідають екологічному стандарту Євро-4 і нижче (випущені до 2005 року).

Відзначимо, документом також передбачено, що акциз на авто пропонують скасувати з січня 2021-го для всіх. Навіть ті українці, які ввезли "єврономери" в 2015-му і весь цей час із порушенням закону відмовлялися розмитнювати свою покупку, звільняться від акцизу.

Така норма має дискримінаційні ознаки, впевнена юристка Ольга Ніколаєнко. Припустімо, два українці ввезли в один день дві іномарки. Обидва протермінували розмитнення, але в 2018-му для них взяли пільгові умови й запропонували розмитнити за спеціальними умовами. Один сплатив акциз, ПДВ й мито, а другий відмовився. Тепер же виявиться, що останньому не доведеться платити акциз, бо його скасують. Вартість ТО – від 1500 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підготували концепцію податку на виведений капітал, який може замінити податок на прибуток.

В Україні, щоб запевнити заповіт, підтвердити підпис або написати довіреність, доведеться платити в десятки разів більше. Державне мито на нотаріальні послуги пропонують підвищити в 17-750 разів (залежно від послуги). Відповідні нововведення описані в законопроекті №3236-1, який зареєстрував нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.