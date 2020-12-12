В Україні можуть перенести підвищення пенсій: у Мінфіні розкрили умови

В Україні індексацію пенсій, яку раніше обіцяли провести в березні 2020 року, можуть перенести. Це може статися через проблеми з фінансуванням Пенсійного фонду.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "Укрінформ"."Наголошую, що кошти на щорічну індексацію пенсійних виплат передбачено в повному обсязі. Нині дискутуємо про терміни індексації ‒ з березня чи пізніше. З’ясуємо остаточно після оцінок і розрахунків бюджету Пенсійного фонду", – сказав Марченко.

Зазначимо, що під час перегляду проєкту бюджету на 2021 рік Кабінет міністрів вже ухвалив рішення скоротити витрати на фінансування Пенсійного фонду на 8,5 млрд грн. Крім того, Верховна Рада перенесла введення обов'язкового обліку фізосіб-підприємців на 2022 рік (це також вплине на наповнення Пенсійного фонду).

Також із липня на грудень перенесли підвищення мінімальної зарплати з 6 до 6,5 тис. грн. Водночас відтермінують і підвищення мінімального розміру єдиного соцвнеску (більша його частина надходить до Пенсійного фонду).

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій в березні повинно становити близько 11%. Наприклад, за пенсії в 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити близько 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні буде загострюватися щорічно.