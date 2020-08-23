В Україні можуть масово відключати газ, а суми в платіжках злетять в три рази: кого і як торкнеться

В Україні вже з 1 січня 2021 року можуть почати масово відключати квартири без лічильників від газу. Це передбачено законом "Про комерційний облік газу". Постачальники просять уряд через Верховну Раду внести зміни в документ і дозволити їм працювати без лічильників хоча б до жовтня 2021-го.

З іншого ж боку, ті сім'ї, які самі відмовляться від приладів обліку, змушені будуть платити в три рази більше. Про те, як і для кого зміняться правила в новому році, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Немає лічильника – плати більше: чи будуть відключати газ українцям

В одному з облгазів OBOZREVATEL на гарячій лінії повідомили: якщо немає лічильника, з першого січня переведуть на нові норми споживання. Тобто платити доведеться більше. Хоча при цьому, відповідно до закону, постачати блакитне паливо тим, у кого немає приладів обліку, з нового року взагалі не мають права. А ось за новими нормативами продавати газ будуть тим, хто в цьому році письмово відмовиться від безкоштовного лічильника.

І це нововведення торкнеться величезної кількості сімей. Точної цифри немає (лічильники встановлюють щодня), але ще кілька місяців тому в Міністерстві енергетики публікували пропозиції змінити нормативи, в якому вказували, що лічильників на газ немає в 3,3 млн квартир.

"Відсутність лічильників природного газу в 3,3 млн квартир (домогосподарств) ставить в нерівні умови побутових споживачів, квартири (домогосподарства), які обладнані лічильниками газу, оскільки модель поведінки побутових споживачів, які не мають лічильників природного газу, істотно відрізняється", – йдеться в документі.

Наприклад, якщо зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, повинна платити за 9,8 куба (3,28 на людину), то по граничним нормативам доведеться сплатити вже 29,4 кубометра (9,8 куба на людину) . Наприклад, за чинним тарифом сума в платіжці може вирости з 29,1 до 87,3 грн. Тобто в три рази.

Норматив споживання газу переглянуть 104.ua

Зараз в учасників ринку і профільних нардепів є загальне розуміння, що газ не відключатимуть. Замість цього постачальникам дозволять просто збільшити норматив до пределельного. Наприклад, як розповів OBOZREVATEL перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, в законі дійсно сказано, що з 1 січня 2021 газ тим, у кого немає лічильника, зовсім повинні відключити. Але по відчуттям парламентарія, замість цього всього лише продовжать стару норму. "У мене є відчуття, що дія закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а виходячи з норми споживання, все ж в останній момент продовжать" – сказав Кучеренко.

Більш того, як розповіли на гарячій лінії одного з облгазів, щоб перейти на нові норматив (граничні) офіційно потрібно підписати протокол про відмову від встановлення лічильника. Якщо просто не відкрити двері в свою квартиру, відмовою це вважатися не може.

До речі, проблеми можуть бути і з субсидіями, яка покриває соціальні, а не граничні норми споживання. Тобто за різницю в такому випадку доведеться платити з власної кишені. У випадку з сім'єю з трьох чоловік і з газовою плитою мова йде про 58,2 грн на місяць.

Джерело в облгазах розповів OBOZREVATEL : зараз є надія, що Міненерго розробить проект змін до закону, проведе через засідання Кабміну і запропонує Раді внести правки в закон. "І сподіваємося, що уряд прийме рішення, яке дозволить споживачам користуватися газом на законних підставах", – додають джерела.

У зворотному ж випадки постачальники виявляться перед вибором: або дотримуватися закону і обмежити поставки і позбутися прибутку, або ж порушити закон і продовжити постачати газ українцям.

За борги відключати газ не можуть, а постачальника можуть змінювати в будь-який момент

Постачальник газу не може просто так відключити сім'ю за борги. Єдиний інструмент повернути гроші – суд. Але при цьому, навіть отримавши рішення, стягнути кошти вкрай складно. Приватні судові виконавці дуже неохоче беруться за стягнення комунальних боргів. Для них це дрібні справи, на яких багато не заробиш.

"Судові виконавці не беруться за мобільний телефон, телевізор, комунальний борг. Це неліквід. Я сумніваюся, що буде велика зацікавленість у інших постачальників заходити в цей ринок. Щоб ринок працював, потрібно прийняти всі механізми, які потрібні для його роботи", – додає директор ЕГАЗ Артем Компан.

З такою думкою на форумі Energy Club погодився і директор "Харківгаз Збут" Павло Тиндик. Мовляв, якщо дати можливість змінювати постачальника до того, як буде виплачений борг минулого, це може привести до колапсу. "Якщо дозволити споживачеві, перебуваючи в боргах від чинного постачальника, переходити до іншого, нас позбавляють можливості розрахуватися з" Нафтогазом ". Поки, до 1 серпня, постачальником газу є" Нафтогаз ". Як тільки споживач зможе встати і перейти до іншого постачальника, буде діра в розрахунках з власником ресурсу, який поставляв газ для газсбитов ", – пояснив Тиндик.

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