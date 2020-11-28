В Україні може не вистачити грошей на індексацію пенсій через нове рішення Кабміну, – ексміністр

Скорочення фінансування Пенсійного фонду України в 2021 році на 8,5 млрд може привести до зриву індексації пенсій. Реальні потреби ПФУ значно вищі за ті, що пропонує закласти Кабмін.

Про це OBOZREVATEL розповів ексміністр соцполітики Андрій Рева. "Насправді потрібно було підвищувати фінансування на 20 млрд грн, а не скорочувати його. У мене питання: як ви в таких умовах збираєтеся провести індексацію пенсій в березні? Де взяти гроші на підвищення пенсій військовим? Якщо Кабінет міністрів цього не розуміє, то тут повинні втручатися народні депутати, президент", – говорить Рева.

При цьому політик додає: негативно на наповнення Пенсійного фогда може вплинути і рішення перевести другого заплановане підвищення мінімальної зарплати на грудень 2020 року (у першому читанні підвищення було передбачено на липень). Так, близько 40% працюючих українців платять єдиний соцвнесок (велика частина якого надходить до ПФУ) з мінімалки. При її підвищення виростуть і відрахування.

Що ще переглянули:

збільшили прожитковий мінімум для визначення посадового окладу для прокурорів до 1600 грн (+600 грн). Це призвело до збільшення видатків на прокуратуру на 2 млрд гривень;

підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли на 31 грудня, до 6000 грн залишили з 1 січня;

держпідприємства (підприємства з часткою держвласності) тепер зобов'язані виплачувати 90% дивідендів замість 30%. За рахунок чого оновлюватися?

збільшили видатки на Верховну Раду України на 247 млн грн;

зменшили видатки Міністерству освіти та науки на 4,2 млрд грн;

зменшили видатки Мінкультури на 1,2 млрд грн;

зменшили видатки на ДФРР на 4,9 млрд грн;

зменшили додаткову дотацію регіонам на 2 млрд грн. Натомість додали субвенцію на соціально-економічний розвиток регіонів у сумі 6 млрд грн.

скорочено фінансування ПФУ на 8,5 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.