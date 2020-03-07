В Україні масово проіндексують пенсії: хто отримає 500 грн

В Україні вже з 1 квітня почнуть індексацію пенсій майже для 11 млн пенсіонерів. Підвищувати будуть розрахунковий розмір зарплати (приблизно на 11%), в результаті розмір виплат збільшиться на 200-500 грн, залежно від віку, стажу та розміру зарплат.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Надбавку в середньому 500 грн отримають ті, хто старше 80 років (без урахування зростання прожиткового мінімуму); таких в Україні 1,4 млн чоловік; плюс більше 200 грн для інших.

"Осучаснення" пенсій для всіх буде різним. Чим більше заробляли і довше працювали, тим вище буде осучаснення. Ідея полягає в тому, щоб підвищувати розмір середньої зарплати, яка враховується у формулі розрахунку пенсій.

Отже, пенсії в Україні вважаються за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж в роках * 1%:

Справа в тому, що перший показник щорічно старіє. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери з кожним роком стають біднішими, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінки стажу. Для прикладу, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (близько 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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