В Україні масово продають фальшиву ікру: названо головні порушення

В Україні абсолютна більшість ікри, що продається в інтернеті – фальсифікат. Водночас у продукції в супермаркетах часто трапляються порушення хімічного складу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Ікра має зберігатися за температури від мінус двох до мінус чотирьох градусів, цей режим неможливо дотримати в разі поштового пересилання. "Ми проводили дослідження ікри, в торгових мережах виявили порушення, але це була справжня ікра. В інтернеті близько 80% продукції – фальсифікат", – розповіла керівниця відділу тестувань Центру експертиз ТЕСТ Ніна Кальдій.

Єдиний варіант – купити в мережі справжню продукцію: якщо в компанії є свій фірмовий магазин, в інтернеті можна зробити попереднє замовлення, а забрати ікру прямо з холодильника. В Україні діють державні стандарти якості, які встановлюють вимоги до продукту.

Ікру можна виготовляти з лососевих риб: горбуші, кети, кижуча, нерки, сими, чавичі. Продукція першого сорту повинна відповідати таким характеристикам: чисті ікринки одного кольору, які легко відділяються одна від одної. Допускається слабкий присмак гіркоти і гостроти, не більш ніж 6% солі.

"Найпоширеніші порушення, які трапляються в продукції із супермаркетів: недовага і порушення хімічного складу. "Перша – недовага. Це найпростіше. Якщо один грам не докладати в кожну баночку, можна добре заробити. Бувають порушення, пов'язані з консервантами. Буває так, що виробник вказав один консервант, виявили в складі три консерванти. Консерванти мають свою норму. Є гранична концентрація", – розповідає Кальдій.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як правильно вибрати масло в супермаркеті та чому близько 70% продукції – підробка.