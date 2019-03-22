В Україні масово підвищили зарплати: як не залишитися без надбавки

В Україні двоє з трьох працівників у 2018-му отримали надбавку до зарплати. В середньому заробітні плати підвищили на 22,5%. Для роботодавців головний драйвер для підвищення окладів — конкуренція.

OBOZREVATEL з'ясував, як підвищили зарплати у 2018-му і що робити, щоб не залишитися без підвищення у 2019-му.

Головне:

приблизно 75% українців отримали підвищення зарплат у 2018-му;

тільки половина роботодавців дає надбавки геть усім, інші орієнтуються на KPI та цінність працівників;

щоб отримати надбавку, недостатньо добре виконувати свою роботу.

Кому і як підвищили зарплати в Україні

У 2018-му заробітні плати підвищили в абсолютній більшості компаній. Половина роботодавців підвищила оклади всім працівникам, а ще третина — тільки тим, хто вдало виконував KPI (ключові показники ефективності), зазначено в результатах дослідження HeadHunter.

"В Україні досить висока інфляція. Близько 10% у минулому році. Тобто всім, кому щонайменше на 10% не підвищили зарплати, втратили частину свого заробітку. Паралельно з цим є й інший фактор — розвивається ринок, є конкуренція. У нас хороша тенденція, зростання зарплат випереджає зростання цін. Приблизно на 20-25% в рік зростають зарплати. І якщо довіряти опитуванням роботодавців, 7 з 10 переглядають заробітні плати", — розповідає OBOZREVATEL HR-експерт Олександр Білоус.

Згідно із інформацією великого кадрового порталу, кожен п'ятий українець отримав надбавку на 5%, третина українців отримала надбавку на 10%, кожен шостий — на 20%. І тільки кожен десятий "розбагатів" на 30 і більше відсотків. Позитивну тенденцію підтверджують офіційні дані Держстату: зарплати в середньому зросли на 22,5% за рік (до 9,1 тис. грн).

Як зазначає експерт з підбору кадрів Катерина Матюх, найчастіше роботодавці підвищують оклади таким категоріям:

працівникам з найнижчими зарплатами;

працівникам, які регулярно перевиконують план;

працівникам, в яких зацікавлені конкуренти.

"Є один головний драйвер — конкуренція. Коли поруч платять більше, звичайно, людина піде туди. Хочеш, щоб у тебе залишився працівник, плати як мінімум стільки ж, скільки і конкурент. Ми проводили опитування серед 100 претендентів. Всім роздавали анкети і питали: якщо ви дізнаєтеся, що в конкуруючій фірмі за ту саму роботу, що виконуєте і ви, платять більше, чи змусить це вас замислитися про звільнення? Більшість відповіли позитивно, деякі сказали, що тільки за інших рівних умов або якщо покличуть до тієї іншої компанії", — розповідає Матюх.

Найбільше робочих місць у сфері продажів. Тут же найвища конкуренція серед роботодавців. Друге місце посідає IT і маркетинг. Працівники цих спеціальностей мають найбільше шансів на підвищення, а в разі звільнення їм буде простіше за інших знайти нове місце.

З іншого боку, найбільша конкуренція серед претендентів у сферах мистецтво, ЗМІ, розваги, юриспруденція і видобуток сировини. Тут вже не роботодавці змагаються за працівників, а працівники між собою конкурують за робочі місця.

Як не залишитися без надбавки

Не соромитися просити підвищення. Прохання про перегляд розміру заробітної плати — звичайна практика, якою українці користуються вкрай рідко. Хтось боїться відмови, інші ж заявляють про те, що хочуть підвищення, тільки вже після того, як знайшли собі інше, більш високооплачуване робоче місце.

Головне в таких проханнях — не розповідати босу про те, що у вас складні життєві обставини або не вистачає грошей на комуналку. Краща формулювання "Що я зроблю, щоб заробляти на 20% більше", або "я хочу заробляти на 20% більше, чи є у мене така можливість?". Є дві головні цілі такого прохання. Перша — дати зрозуміти, що ви хочете заробляти більше і готові працювати ефективніше. Друга — позначити, що поточна сума вас більше не влаштовує.

"У мене була така ситуація, коли дві людини з одного відділу виконували одну і ту саму роботу. Одна вирішила просити надбавку і запропонувала іншій піти разом з нею до керівника. Той відмовився. В результаті одна людина отримала надбавку, а друга залишилася ні з чим. після цього йти до керівника було вже незручно: виглядатиме так, ніби прийшов тільки через те, що комусь підвищили. і так вийшло, що посада одна і та сама, а зарплати різні", — розповідає Олександр Білоус.

Виконувати і перевиконувати KPI. Третина всіх роботодавців в Україні погоджуються підвищувати зарплати тільки за умови виконання показників ефективності. Якщо ви не в змозі виконати поставлені завдання, це може бути суттєвим аргументом для відмови у перегляді окладу.

Підвищення загрожує тільки тим, кого цінують на роботі. А для цього недостатньо бути хорошою людиною або потребувати надбавки. Важливо, щоб роботодавець розумів: ви йому потрібні. А для цього мало працювати на "план мінімум".

Також експерти радять навчатися, розширювати свою кваліфікацію і опановувати нові напрямки. "Сучасна людина не може бути фахівцем у своїй вузькій сфері. Якщо раніше можна було закінчити університет і 30 років робити одне і те саме, зараз ситуація змінилася. Кожні кілька років професії видозмінюються. Є таке модне слово "діджиталізація". Якщо говорити простіше, технології проникають в усі сфери. Як мінімум треба бути впевненим користувачем ПК (раніше це навіть в резюме зазначали, а зараз за замовчуванням)", — пояснює Катерина Матюх.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал