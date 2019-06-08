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В Україні масово крадуть мобільні номери і зламують рахунки: інструкція

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В Україні різко почастішали випадки шахрайського викрадення мобільного номера телефону. Найпоширеніша схема виглядає так: абоненту телефонують кілька разів (представляючись таксі, організаціями і т.д). Далі – замовляють у оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номера телефону з яких раніше дзвонили.

Як заявляють в прес-службі Кіберполіції, після отримання контролю над карткою зловмисники використовують її для заміни пароля інтернет-банкінгу і, як результат, можуть розпоряджатися коштами потерпілого. Варто зазначити, що найменше таких злочинів скоюється щодо контрактних абонентів мобільного зв'язку, адже для перевипуску їх картки, власнику необхідно відвідати сервіс і підтвердити свою особистість, надавши працівникові особистий паспорт.

Шахраї крадуть номера

Шахраї крадуть номера

UBR.ua

Новини
"Вони тобі не допоможуть": у Києві шахраї почали терор автомобілістів

Щоб мінімізувати ризики крадіжки коштів з вашого банківського рахунку, Кіберполіції радить:

  • Використовувати окремий номер телефону для зв'язку його з картою (фінансовий номер) і не передавати її третім особам

  • Використовувати виключно офіційні додатки мобільного банкінгу

  • У більшості українських операторів мобільного зв'язку можна підключити послугу додаткового пароля для здійснення операцій з SIM-картою

  • Не передавайте картку третім особам при розрахунках в закладах харчування, магазинах тощо

  • Не використовуйте неперевірені ресурси для оплати товарів або послуг онлайн

  • Для онлайн-розрахунків рекомендується використовувати сайти з захищеним протоколом (https: //)

  • Якщо ж Ви все-таки стали жертвою подібних злочинів, радимо не зволікати і одразу повідомити про незаконне списання коштів працівникам банку і поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї пропонують українцям від імені ПриватБанку взяти участь в програмі "розвитку населення" і отримати 10 тис. грн. Однак ті клієнти банку, які візьмуть участь в неіснуючій програмі, можуть втратити кошти.

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Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Теги
шахраїсхема обману
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