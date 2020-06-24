В Україні машини з ЄС подешевшають в два рази: законопроєкт "Слуг народу"

В Україні з січня 2021 року планують повністю скасувати акциз на ввезення авто з інших держав (крім РФ), за умови, що вони не старше 25 років. Це може привезти до того, що частина машин впаде в ціні в два рази.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Акциз в 2020-му повинен принести в бюджет близько 4 млрд грн. Ці гроші, зокрема, підуть на ремонти доріг. Щоб не створити "дірку" в уже затвердженому фінансуванні, 45 нардепів від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт №3704, в якому пропонують скасувати акциз з 1 січня 2021 року.

Відзначимо, що це не означає, що машину можна буде завезти просто так. Крім акцизу, також у бюджет необхідно вносити 10% мита і 20% ПДВ. Тобто за машини все одно доведеться платити податки, але їхній розмір буде меншим.

Наприклад, Audi А4 2000 року випуску з об'ємом двигуна 1,59 літра в Польщі можна купити за 30 820 грн. Зараз за такий автомобіль доведеться віддати приблизно 47,7 тис. грн акцизу, 3 тисячі мита та 6,1 тисячі ПДВ. Тобто в сумі машина подорожчає з 30,8 до 87,6 тис. грн і купувати її буде невигідно. А ось без акцизу цей же автомобіль коштуватиме близько 40 тис. Тобто ціна впаде удвічі. Відзначимо, що розрахунки приблизні, вони не враховують вартість перегону, оформлення документів, внесок до Пенсійного фонду.

Машини в Польщі без акцизу коштують у рази менше оtomoto.pl

Ще кілька років тому в Україні значно знизили розмір акцизу на імпортні автомобілі. Зараз він рахується індивідуально для кожного авто за формулою:

50 євро (на бензині)/75 євро (на дизелі) * вік * обсяг двигуна в літрах

Для прикладу розрахуємо розмір акцизу для машини з об'ємом бензинового двигуна 1800 куб. см і віком 4 роки. Для цього базову ставку в 50 євро необхідно помножити на 1,8 (1800/1000) і на 4 (вік автомобіля). Так, акциз на автомобіль складе 360 євро. Але якщо цьому ж авто виповнилося 14 років, то заплатити доведеться вже 1260 євро.

Таке правило за задумом повинно стимулювати купувати відносно нові авто й не заповнювати Україну дешевими і старими машинами. Кілька десятків "слуг народу" вирішили акциз на імпортні авто скасувати зовсім і для всіх.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 23 травня набули чинності нові правки до Податкового кодексу, які не просто розширили повноваження контролюючих органів, а й збільшили ставки. Незважаючи на критику як з боку бізнесу, так і в самій владі, документ довелося ухвалити – цього вимагав МВФ.