В Україні машини з ЄС подешевшають в два рази: законопроєкт "Слуг народу"
В Україні з січня 2021 року планують повністю скасувати акциз на ввезення авто з інших держав (крім РФ), за умови, що вони не старше 25 років. Це може привезти до того, що частина машин впаде в ціні в два рази.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Акциз в 2020-му повинен принести в бюджет близько 4 млрд грн. Ці гроші, зокрема, підуть на ремонти доріг. Щоб не створити "дірку" в уже затвердженому фінансуванні, 45 нардепів від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт №3704, в якому пропонують скасувати акциз з 1 січня 2021 року.
Відзначимо, що це не означає, що машину можна буде завезти просто так. Крім акцизу, також у бюджет необхідно вносити 10% мита і 20% ПДВ. Тобто за машини все одно доведеться платити податки, але їхній розмір буде меншим.
Наприклад, Audi А4 2000 року випуску з об'ємом двигуна 1,59 літра в Польщі можна купити за 30 820 грн. Зараз за такий автомобіль доведеться віддати приблизно 47,7 тис. грн акцизу, 3 тисячі мита та 6,1 тисячі ПДВ. Тобто в сумі машина подорожчає з 30,8 до 87,6 тис. грн і купувати її буде невигідно. А ось без акцизу цей же автомобіль коштуватиме близько 40 тис. Тобто ціна впаде удвічі. Відзначимо, що розрахунки приблизні, вони не враховують вартість перегону, оформлення документів, внесок до Пенсійного фонду.
Ще кілька років тому в Україні значно знизили розмір акцизу на імпортні автомобілі. Зараз він рахується індивідуально для кожного авто за формулою:
50 євро (на бензині)/75 євро (на дизелі) * вік * обсяг двигуна в літрах
Для прикладу розрахуємо розмір акцизу для машини з об'ємом бензинового двигуна 1800 куб. см і віком 4 роки. Для цього базову ставку в 50 євро необхідно помножити на 1,8 (1800/1000) і на 4 (вік автомобіля). Так, акциз на автомобіль складе 360 євро. Але якщо цьому ж авто виповнилося 14 років, то заплатити доведеться вже 1260 євро.
Таке правило за задумом повинно стимулювати купувати відносно нові авто й не заповнювати Україну дешевими і старими машинами. Кілька десятків "слуг народу" вирішили акциз на імпортні авто скасувати зовсім і для всіх.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 23 травня набули чинності нові правки до Податкового кодексу, які не просто розширили повноваження контролюючих органів, а й збільшили ставки. Незважаючи на критику як з боку бізнесу, так і в самій владі, документ довелося ухвалити – цього вимагав МВФ.