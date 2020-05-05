В Україні курс долара розвернувся на 180 градусів: скільки коштує валюта в банках і обмінниках
В Україні курс долара після плавного зміцнення розвернувся на 180 градусів. Валюта 5 травня незначно подорожчала на всіх сегментах ринку. Про те, скільки коштує долар – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Курс Нацбанку на 5 травня
Долар США – 26,97 грн/$ (плюс 2 копійки за минулу добу);
Євро – 29,51 грн/євро.
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс валют в українських банках
Купівля – 26,9 грн/$ (плюс 10 копійок за минулу добу)
Продаж – 27,15 грн/$ (плюс дві копійки за минулу добу)
Курс валют в українських обмінниках
Купівля – 27 грн/$
Продаж – 27,3 грн/$
Аналітики кажуть: зараз головний фактор, який впливатиме на курс валют в Україні – можлива співпраця з МВФ. І мова навіть не про отримання кредиту. Щойно Україна підпише меморандум, до перерахування коштів настрої на валютному ринку зміняться.
Ще один не менш важливий фактор – дата закінчення карантину. Чим швидше він закінчиться, тим краще складеться ситуація.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні долар після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% торгуватиметься біля позначки 27 грн/$.