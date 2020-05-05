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5 травня • оновлено в 11:39
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В Україні курс долара розвернувся на 180 градусів: скільки коштує валюта в банках і обмінниках

8.7т
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В Україні курс долара після плавного зміцнення розвернувся на 180 градусів. Валюта 5 травня незначно подорожчала на всіх сегментах ринку. Про те, скільки коштує долар – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс Нацбанку на 5 травня

Долар США – 26,97 грн/$ (плюс 2 копійки за минулу добу);

Євро – 29,51 грн/євро.

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

НБУ

Курс валют в українських банках

Купівля – 26,9 грн/$ (плюс 10 копійок за минулу добу)

Продаж – 27,15 грн/$ (плюс дві копійки за минулу добу)

Курс у банках

Курс у банках

minfin.com.ua

Курс валют в українських обмінниках

Купівля – 27 грн/$

Продаж – 27,3 грн/$

Курс долара розвернувся на 180 градусів: скільки коштує

Аналітики кажуть: зараз головний фактор, який впливатиме на курс валют в Україні – можлива співпраця з МВФ. І мова навіть не про отримання кредиту. Щойно Україна підпише меморандум, до перерахування коштів настрої на валютному ринку зміняться.

Ще один не менш важливий фактор – дата закінчення карантину. Чим швидше він закінчиться, тим краще складеться ситуація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні долар після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% торгуватиметься біля позначки 27 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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