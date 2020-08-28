В Україні криза не торкнеться декількох професій: аналітик назвала спеціальності

В Україні більшість компаній змушена звертатися до фахівців з маркетингу для того, щоб повноцінно освоїти продажу в інтернеті через загальну тенденцію переходу покупця в онлайн. Це вплине і на ринок праці.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зростати попит буде на:

антикризових маркетологів;

піарників;

програмістів;

СММщіков;

кур'єрів.

"Вважаю, що легше буде знайти роботу людям з високим рівнем відповідальності, умінням планувати графік, високою працездатністю, адаптивністю і умінням підлаштовуватися під ситуацію. Найважче буде зараз і ще важче в майбутньому тим людям, які звикли жити в розміреному режимі, в очікуванні допомоги від держави", – розповідає Огнєвая.

В майбутньому ж відновлення ринку праці буде залежати від динаміки поширення коронавируса. Вже зараз змінюються бізнес-моделі, адаптуючись до нових реалій. "Ми звикнемо до формату віддаленої роботи, зможемо працювати з будь-якої точки світу. Система державних і політичних інститутів, система освіти також будуть поступово змінюватися", – додає експерт Jooble.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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