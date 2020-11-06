В Україні колектори карають випадкових людей і роблять боржників "проститутками": як не стати жертвою

В Україні ринок мікрокредитування (невеликі суми на короткий термін) розрісся до небувалих обсягів. "Дешеві гроші" рекламують з екранів телевізорів, у СМС-повідомленнях, мережі. Під час оформлення позики не просять надати ні довідки про доходи, ні інформації про майно. Але варто затримати платіж усього на кілька тижнів, як доброзичливі позичальники перетворюються в злісних колекторів.

Про те, які методи використовують колектори і як захистити себе, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Телефонували чоловіки й питали, яка я на смак"

Киянка Євгенія користувалася мікрокредитами багато років: брала невеликі суми "до зарплати" й віддавала їх у період, коли гроші можна було повернути без великих переплат. Користувалася послугами "Кредиткафе".

"Я почала брати в них у борг, коли мені було 24 роки. Тепер мені 32 роки. Брала й віддавала, брала й віддавала. Але ось востаннє – це було кілька місяців тому – взяла, а вчасно повернути не змогла", – розповідає OBOZREVATEL Євгенія.

У кредиторів є два відділи: "гард" і "софт". Спочатку просто телефонують і ввічливо нагадують про борг. Якщо за кілька тижнів не відреагувати, справу передають до "гард" відділу і ось тут починаються погрози.

Євгенія взяла кредит у шість тисяч гривень, за кілька місяців сума боргу збільшилася втричі (!) Почався автообдзвін: по 100-150 дзвінків на день. Потім колектори знайшли її знайомих, з якими вона перебуває в дружніх стосунках, і почали обдзвонювати їх. Також постійно телефонують і далеким родичам.

Але на обдзвонюванні колектори не зупинилися. Кредитори знайшли фотографію дівчини, "домалювали" їй фото оголеної моделі й розмістили на сайті оголошень із підписом "надаю інтимні послуги".

"Перше повідомлення отримала від чоловіка зі словами "фейк чи ні". Я не зрозуміла, що це. І тоді ця людина скинула посилання на той сайт і сказала "тримайтеся". Наступний уже питав "яка ти на смак?". Я звернулася в поліцію. Але поліція не відкрила провадження", – розповідає Євгенія.

Потім почався автообдзвін. Дзвінки надходили з 8:00 до 21:00. "Телефонували мені, сестрі і двом людям, які не вказані як контактні особи. І навіть не є мені родичами. Не знаю, як вони їх знайшли. Прізвища схожі з прізвищем моєї сестри, і вони подумали, що ті мої родичі", – скаржиться дівчина .

Рішення поліції

Як погрожують колектори

Колектори проти боржників

Дівчина зверталася в поліцію, але через те, що в неї не було доказів, її заяву залишили без розгляду. Поліція надіслала офіційне повідомлення, що порушення закону в таких діях вони не виявили.

Як боротися з колекторами

Якщо колектори погрожують, порушують ваші права, потрібно писати заяву в поліцію і звертатися до Національного банку, розповідає OBOZREVATEL перша заступниця голови регулятора Катерина Рожкова.

"Потрібно міняти закон, і проєкт уже зареєстровано в парламенті. Поки ми не можемо відкликати ліцензію. Потрібно міняти правила, але в будь-якому разі потрібно звертатися в таких випадках і в поліцію, і в Національний банк", – розповідає Рожкова.

Олександр Дерев'янко, який організував групу позичальників і активно бореться за права боржників, розповідає: така ситуація – буденність. Мовляв, бували випадки, коли найняті молоді люди приходили до квартир і ломилися в двері. Псевдооголошення, за його словами, це ще "не найгірший із варіантів".

"У цій ситуації потрібно щонайменше на диктофон записати розмову з людиною, який погрожує від імені мікрофінансової організації. Якщо є листування, то потрібно робити скрини і з усім цим іти в поліцію й вимагати внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо вони відмовляються, записуйтеся на прийом до районного відділення поліції. Якщо й це не спрацює, то потрібно записатися на прийом до керівника міської поліції. Прийом проходить раз на місяць. Краще йти не одному, а з іншими потерпілими, родичами", – розповідає OBOZREVATEL Олександр Дерев'янко.

Також варто зазначити, що поліція зобов'язана внести до Єдиного реєстру ваше повідомлення про правопорушення. Навіть у тому разі, якщо вони визнали, що інформація не має ознак злочину.

Загалом же і в НБУ, і в правозахисному середовищі погоджуються: чинний закон потрібно змінювати. У регулятора повинна бути можливість відкликати ліцензію та закрити підприємства, які порушують права боржників і переходять усі можливі межі. Хоча це не скасовує головне правило: якщо ви вже погодилися на кредит із такими умовами, то зобов'язані його повернути. Як би там не було, усі невиправдано високі пені і штрафи в умовах угоди прописують. Перш ніж брати чужі гроші, правильно оцініть свої можливості – чи зможете ви обслуговувати й погашати свій кредит вчасно.