В Україні кількість безробітних різко злетіла: на одну вакансію вісім претендентів

Особисті фінанси 17:10, 18.04.2020 Оновлено: 17:36, 18.04.2020

В Україні кількість зареєстрованих безробітних зросла за час карантину на третину – до 400 тис. осіб. При цьому число вакансій в 8 разів менше.

Про це повідомила начальник управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні, передає "Інтерфакс-Україна". "На сьогоднішній день статус безробітного мають близько 400 тис. Чоловік, з них допомогу по безробіттю отримують понад 340 тис. осіб", – сказала Бондіні.

За її словами, за час карантину кількість зареєстрованих безробітних зросла на 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. "Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття прийняло рішення, що протягом карантину мінімальна допомога по безробіттю збільшена для незастрахованих осіб та на період карантину становить 1 тис", – додала вона.

Вона також зазначила, що в базі даних служби зайнятості є 51 тисяча вакансій. "Кожен п'ятий на обліку служби навіть в умовах карантину знаходить роботу", – додала Бондіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні досягла 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше, ніж 2019 року.

Введений карантин через пандемію коронавірусу передбачає право українців на оплачувану відпустку, збереження 2/3 зарплати та компенсації для підприємств.

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