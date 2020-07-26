В Україні кардинально змінять пенсійні правила: як і кому нарахують

В Україні в наступному році обіцяють запустити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. Частину зарплати доведеться віддавати на особистий рахунок, але зате після виходу на заслужений відпочинок можна буде отримати відразу дві пенсії.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. За найближчі місяці "слуги" в парламенті і в уряді повинні домовитися про єдину модель, спільно її доопрацювати й переконати Раду підтримати нововведення.

Проєкт Кабміну:

додатковий внесок платити не потрібно – 2 % заберуть з ЄСВ і ще 2 % – прибуткового податку;

отримати всю накопичену суму можна буде відразу (у Кабміні підрахували, що, якби таке нововведення працювало вже зараз, пенсіонери могли б розраховувати на заощадження в розмірі 1 млн грн);

українці, які старші 50 років, не зможуть взяти участь у накопичувальній системі.

Пенсії в Україні зміняться

Проєкт Ради:

на пенсію доведеться платити додатковий внесок (він поступово зростатиме з 3 до 7 %);

внесок розділять між собою співробітник і роботодавець;

з 2023-го по 2030 рік будуть платити по 3 % із зарплати, з 2030-го – 4 %, з 2040-го – 6 %, а з 2050 року – 7 % щомісяця.

У результаті загальне навантаження на зарплату за перші три роки зросте на 3 процентних пункти. Наприклад, якщо зараз із 20 тисяч гривень доводиться платити 8,3 тисячі податків і внесків, то вже через кілька років ця сума становитиме 8,9 тисячі. Компенсувати додатковий "податок" можна, наприклад, скасувавши військовий збір в 1,5 % (якщо війна на той час закінчиться).

Ексміністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL розповів: нова пенсійна система – далеко не панацея. За фактом людям пропонують відкладати відразу у два джерела й отримувати виплату з них же, але через 15–20 років. Чинним пенсіонерам це не допоможе, а вирішувати проблему, упевнений політик, потрібно саме з ними.

"Йдеться про загальнообов'язкову накопичувальну систему. Тобто з вашої зарплати повинні будуть зняти додаткові гроші й відправити до недержавного Пенсійного фонду. Він повинен буде купити акції якихось підприємств і отримати гарантований дохід вище від інфляції. Відповідно, за 20 років іде накопичення, і потім вам почнуть платити додаткову пенсію", – пояснив Рева.

Як повідомляв OBOZREVATEL :