В Україні кардинально зміниться ринок праці: експерти назвали нову професію майбутнього

В Україні кардинально змінюється ситуація на ринку праці. Роботодавці поступово відмовляються не тільки від офісів, але і від частини працівників. Також, на відміну від криз минулих років, в цьому році злетить попит на СММників і піарників.

Про те, як і чому зміниться ситуація на ринку праці – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Нові вимоги до ринку праці: що чекає на українців

Старі моделі роботи вже неефективні. За час карантину, який все ще триває, змінилися не тільки звички, а й ринки збуту. Частка покупок онлайн зростала і до пандемії, а зараз відбувся масштабний стрибок, який значно прискорив динаміку.

Разом з тим змінилася і підходи до роботи. За час карантину близько 60% компаній перенесли свої офіси в онлайн, розповідає HR-експертка Headhunter Юлія Дрожжина. При цьому повернулися до звичної роботи лише третина роботодавців. Ще приблизно стільки ж сказали, що збираються відкрити свої офіси тільки до кінця року (якщо не буде другої хвилі коронавірусу і посилення коронавірусу).

Все це вже призвело до двох масштабних наслідків, пояснює Дрожжина:

адміністративний персонал в офісах (прибиральники, працівники ресепшена, охоронці, системні адміністратори, секретарі, охоронці тощо) залишився без роботи;

компанії почали економити: залишили тільки тих, без кого погіршиться фінансовий результат.

"Залишають тільки найнеобхідніших. Тих, хто може генерувати прибуток. Ті функції, які раніше були опціональними, зараз спрощуються. Наприклад, якщо вам не потрібен бухгалтер на повний день, то, швидше за все, ви візьмете бухгалтера на аутсорс і будете платити половину ставки", – розповідає Дрожжина.

HR-експерт Олександр Білоус додає: за наявних обставин, щоб залишатися затребуваним на ринку праці, доведеться розвивати свої навички, вчитися новому і відповідати новим вимогам.

"Деякі компанії вже перейшли на новий режим роботи. Найчастіше працівники не хочуть змінювати звичний спосіб роботи. Вони завжди в своїй масі опиратимуться будь-яким змінам. Хтось вважає свої права порушеними, мовляв, на скорочення зарплати або додаткові функції він не погоджувався і звільняється. Але це саме чекає більшість українських компаній", – розповідає Білоус.

Нова професія майбутнього: хто буде затребуваний в Україні

Діджитал переходить на чільне місце, пояснює Дрожжина. З огляду на те, що далеко не всі можуть відразу переорієнтуватися на нові правила роботи, роботодавці найперше цінують тих, хто відкритий до нових знань і не противиться змінам.

"Роботодавці зараз цінують ті навички, які дозволяють розвинути нові вміння. Зараз важливо вміти адаптуватися. Компаніям потрібні працівники, які готові змінювати функціональні обов'язки, можуть швидко перебудуватися. Багато компаній, щоб не скорочувати людей, переводили їх з одного відділу в інший", – каже Дрожжина.

При цьому більшість опитаних OBOZREVATEL експертів сходяться на думці: професія майбутнього – це СММщік та інтернет-маркетолог. HR-директорка Надія Петрученко пояснює: якщо раніше під час кризи компанії навпаки урізали бюджет на піар, то тепер збільшуватимуть його: вкладатимуть кошти в розкручування соцмереж.

"Зростатиме попит на СММ, піар, плюс, звісно, буде ще більший попит на айтішників. Ситуація з бюджетом на маркетинг і піар, можна сказати, унікальна. Якщо раніше в кризу їх урізали, то зараз навпаки – представники саме цих сфер будуть затребувані на ринку праці", – розповідає Петрученко.