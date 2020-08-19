В Україні кардинально перерахують виплати: хто і скільки отримає

В Україні вже з липня 2021 року пропонують кардинально перерахувати частину виплат. В результаті деякі українці зможуть отримувати значно більше.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Аліменти. Зараз розмір аліментів не може бути менше, ніж 50% від прожиткового мінімуму на дитину. Наприклад, якщо аліменти сплачуються на дитину віком п'ять років, зараз вони повинні становити не менше 929 грн (прожитковий мінімум становить 1859 грн).

За новими правилами мінімальний розмір аліментів для дітей віком до 6 років становитиме не менше 70% базової величини (1470 грн). При цьому, якщо у батьків буде достатній дохід, то розмір аліментів збільшать до 110% базової величини для дітей старше 6 років і до 140% для дітей до 6 років (2310 і 2940 грн відповідно).

Виплати при смерті, поранення рядового складу служби цивільного захисту. Зараз виплата становить 100 прожиткових мінімумів на працездатних (це 219,7 тис. грн). За новими правилами виплата повинна становити не менше 130 величин (273 тис. грн).

Для військовослужбовців:

При смерті виплатять 2 млн грн (зараз 1,3 млн грн);

при призові виплатять 5460 грн (зараз 3558 грн).

Важливо: нова формула розрахунку також буде стосуватися і інших виплат, які не є основним джерелом доходу. А вже з 2022 року, згідно з документом, Кабмін сам може визначати розмір "базової величини".

Заступник голови Федерації профспілок Олександр Шубін в коментарі OBOZREVATEL заявив: прожитковий мінімум не можна виключати при розрахунку виплат. "Ця величина згадується в Конституції, від неї відходити не можна", – говорить один з лідерів профспілкових організацій.

Реформу прожиткового мінімуму в Кабміні розглядають ще з минулого року. За цей час було кілька пропозицій. Кожен раз мова йшла про те, щоб частину виплат "прикріпити" до нового показником. На цей раз в законопроекті ввели поняття "базової величини". З 1 липня наступного року вона, згідно з документом, складе 2100 грн.

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