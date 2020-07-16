В Україні карантин триватиме до 2021-го – джерела

В Україні карантин будуть продовжувати до 2021-го. Найближчим часом Кабмін ухвалить рішення продовжити карантин до вересня поточного року, проте подібні рішення будуть затверджуватися ще багато разів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

"Рішення буде щодо стадіонів, масових заходів. Гадаю, обмеження, поки у нас така ситуація з COVID, прибирати не будуть. Але зараз бізнес просить дозволити і стадіони, і масові концерти", – розповідає співрозмовник.

Наступного тижня карантин продовжать до вересня. Але і на цьому обмеження не закінчаться. Точних прогнозів в уряді не озвучують, але всі внутрішні плани будують, враховуючи, що не пізніше за початок сезону грипу буде друга хвиля захворювання, а карантин діятиме і у 2021-му.

"Карантин затягнеться на другий рік. Це вже практично неминуче. На інший сценарій навіть розраховувати не варто", – повідомляє джерело в уряді.

До речі, такі оцінки уряду підтверджують і розроблені варіанти виходу з карантину: всі вони розраховані на два роки.

Кабмін створює певну "рамку", в межах якої ухвалюють рішення вже місцеві органи влади. А місцева влада вже готується до виборів, тому вона намагається лавірувати між тим, як догодити прихильникам і противникам жорсткого карантину.

"Ми спілкувалися і з місцевими органами влади. Їхній головний меседж: людям потрібно все пояснювати. Найчастіше вони отримують рекомендації від свого місцевого головного санітарного лікаря і самі не до кінця розуміють, що і для чого робиться. Ось зараз, наприклад, у Києві заборонили масові та культурні заходи, роботу громадського харчування після 22 години. Для барів, клубів, ресторанів це величезний збиток. а вони потім запитують: а в чому логіка? Можуть же заразитися і до 22.00", – міркує співрозмовник.

Карантин в Україні продовжать ще кілька разів

При цьому в Кабміні запевняють: адаптивний карантин вже дозволив запуститися бізнесу, мовляв, зупиняти економіку ніхто не збирається. З такою позицією погоджуються і опитані OBOZREVATEL експерти.

Міністр розвитку економіки в Кабміні Олексія Гончарука Тимофій Милованов упевнений, що посилювати карантин потрібно точково (там, де є спалах), в той же час як загальне посилення може мати згубні наслідки. Мовляв, ліки виявляться жорсткіше самої хвороби. "За нашою оцінкою, шкоди від жорсткого карантину більше, ніж користі. Ми зараз допомагаємо Кабінету міністрів розробити критерії введення м'яких карантинних обмежень", – пояснив Милованов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, карантин і пандемія коронавірусу назавжди змінили ринок праці не тільки в Україні, але і по всьому світу. Якщо для нас актуально зниження зарплат і перехід на віддалену роботу, то в світі вже почався активний перехід до нових технологічних робочих місць і скорочення персоналу.