В Україні карантин будуть продовжувати ще багато разів, а пандемія затягнеться на два роки: чого чекати

В Україні вже за лічені дні Кабмін вкотре продовжить карантин. І поки бізнес очікує нових обмежень, неофіційно в уряді кажуть: готуватися варто до того, що пандемія, а разом із нею і жорсткі правила, продовжаться і у 2021-му.

Про те, як довго може діяти карантин в Україні і як це відіб'ється на економіці – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Карантин знову продовжать, а потім ще і ще

Питання, чи продовжувати карантин на засіданні уряду на наступному тижні, навіть не озвучується – його продовжать, розповідає OBOZREVATEL інформоване джерело, наближене до Кабміну. "Рішення буде щодо стадіонів, масових заходів. Гадаю, обмеження, поки у нас така ситуація з COVID, прибирати не будуть. Але зараз бізнес просить дозволити і стадіони, і масові концерти", – розповідає співрозмовник.

Наступного тижня карантин продовжать до вересня. Але і на цьому обмеження не закінчаться. Точних прогнозів в уряді не озвучують, але всі внутрішні плани будують, враховуючи, що не пізніше за початок сезону грипу буде друга хвиля захворювання, а карантин діятиме і у 2021-му.

"Карантин затягнеться на другий рік. Це вже практично неминуче. На інший сценарій навіть розраховувати не варто", – повідомляє джерело в уряді.

До речі, такі оцінки уряду підтверджують і розроблені варіанти виходу з карантину: всі вони розраховані на два роки.

Кабмін створює певну "рамку", в межах якої ухвалюють рішення вже місцеві органи влади. А місцева влада вже готується до виборів, тому вона намагається лавірувати між тим, як догодити прихильникам і противникам жорсткого карантину.

"Ми спілкувалися і з місцевими органами влади. Їхній головний меседж: людям потрібно все пояснювати. Найчастіше вони отримують рекомендації від свого місцевого головного санітарного лікаря і самі не до кінця розуміють, що і для чого робиться. Ось зараз, наприклад, у Києві заборонили масові та культурні заходи, роботу громадського харчування після 22 години. Для барів, клубів, ресторанів це величезний збиток. а вони потім запитують: а в чому логіка? Можуть же заразитися і до 22.00", – міркує співрозмовник.

Карантин в Україні продовжать ще кілька разів

При цьому в Кабміні запевняють: адаптивний карантин вже дозволив запуститися бізнесу, мовляв, зупиняти економіку ніхто не збирається. З такою позицією погоджуються і опитані OBOZREVATEL експерти.

Міністр розвитку економіки в Кабміні Олексія Гончарука Тимофій Милованов упевнений, що посилювати карантин треба точково (там, де є спалах), водночас загальне посилення може мати згубні наслідки. Мовляв, ліки будуть жорсткішими за саму хворобу. "За нашою оцінкою шкоди від жорсткого карантину більше, ніж користі від нього. Ми зараз допомагаємо Кабінету міністрів розробити критерії введення м'яких карантинних обмежень", – пояснив Милованов.

Співрозмовники OBOZREVATEL в РНБО кажуть, що також не розраховують на швидкий кінець карантину. Україна при розробці власних планів орієнтується на досвід сусідів, найперше країн ЄС. Мовляв, якщо там діятиме карантин, то і ми не станемо знімати всі обмеження.

"До масок потрібно звикати надовго. В цьому році ми їх точно не знімемо. У нас поки цифри гірше, ніж у середньому по ЄС. З одного боку так, тестів почали робити більше, але з іншого – за кількістю проведених тестів ми також відстаємо від багатьох країн, але у них показник захворюваності на 100 тис. осіб менший", – каже співрозмовник.

Рішення потрібно обговорювати з бізнесом, а наявної комунікації недостатньо

Найгірша ситуація для бізнесу – невизначеність, розповідає OBOZREVATEL ексміністерка фінансів Оксана Маркарова. І поки немає конкретного плану, як змінюватиметься карантин, в якому порядку і за яких умов конкретні кроки посилюватимуть чи послаблюватимуть, бізнес готуватиметься до найгіршого.

"Громадське здоров'я – це пріоритет номер один, і він має бути визначальним, проте маючи вже результат введення карантину і його впливу на ділову активність, дуже важливо всі подальші рішення уряду ухвалювати з урахуванням цього впливу і дуже чітко комунікувати з бізнес-асоціаціями", – каже Маркарова.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко впевнений: і без посилення карантину ВВП України у 2020-му може впасти на 8-10%. За перші п'ять місяців цього року, з урахуванням кількох "вдалих" місяців без карантину і світової кризи, виробництво скоротилося на 8,7% в порівнянні з минулим роком.

Карантин в Україні може затягнутися на два роки

При цьому тільки у квітні місячне падіння промисловості склало 16,2%. "У травні ми побачили, що скорочення сповільнилося до 12,2%. Це відбулося завдяки пом'якшення карантину. Якщо політика жорсткого карантину відновиться, ми будемо бачити трагічне падіння ВВП, бюджет країни виконати не вдасться, рівень безробіття виросте, а на соціальні ініціативи, такі як підвищення пенсій і підтримка працівників, просто не вистачить грошей", – підсумував Мазуренко.

При цьому у квітні сфера транспорту втратила 42,2%, торгівля 12,3%. Ситуація у травні почала покращуватися, але досі точно ніхто не може сказати, що буде восени і взимку. Якщо друга хвиля коронавірусу взимку виявиться жорсткішою за першу, Кабміну доведеться посилювати обмеження, а частина бізнесу ризикує не пережити нового удару.

Німецький "Інститут Роберта Коха" спрогнозував, що пандемія коронавірусу може тривати близько двох років. І частина обмежень (в Україні це можуть бути санітарні норми, обмеження з кількості гостей у приміщеннях, вимоги щодо обов'язкового носіння масок у громадських місцях і транспорті) може діяти весь цей час.