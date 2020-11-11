В Україні кафе й ресторани повстали проти карантину щовихідного: рішення Кабміну вважають несправедливим

В Україні вже з 14 листопада можуть ввести карантин вихідного дня: у суботу й неділю заборонять роботу установ культури, ресторанів, барів, кафе і т.д. Проти такої ініціативи найперше виступили ресторатори: вони, не помічаючи заповнені лікарні, погрожують саботувати карантин і збирають під Кабміном мітинг.

Про те, як на бізнес можуть вплинути нові обмеження й до чого це призведе, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Андрій Величко, шеф-кухар, співзасновник ресторанної компанії Mise En Place, розповідає OBOZREVATEL: 45% виторгу ресторани отримують на вихідних. Якщо не працювати в ці дні, жоден заклад громадського харчування не зможе працювати без збитків.

"В Одесі близько 1,5 тисячі ліцензій. У кожному із 30 осіб, це 50 тисяч людей, які зайняті в цій сфері. Якщо скоротити, наприклад, тітку, яка миє посуд? На що вона житиме? Скоротити кухаря, звільнити офіціанта? Це не вихід. Ті, у кого є гроші, зможуть якийсь час проіснувати, інші закриватимуться", – каже Величко.

Один із найбільших в Україні рестораторів Дмитро Борисов вважає, що карантин вихідного дня може вбити 90% усієї сфери. Водночас у коментарі OBOZREVATEL він заявив, що ключові гравці ринку саботуватимуть такі обмеження, а в середу проведуть акцію протесту біля будівлі Кабміну.

"Це дуже згубно вплине на ресторанний бізнес. Ми вважаємо таке рішення несправедливим. Ви в будні працюєте, ідіть додому, варіть борщ, гречку, а тільки у вихідні приходьте в ресторани. Чому саме кафе, бари й ресторани закриваються в перших рядах? Це єдиний бізнес, який дотримується всіх санітарно-епідеміологічних норм. У маршрутках, магазинах цього немає. У ресторанах є столи й стільці, скільки ми поставили, стільки людей і буде. Ми можемо управляти й регулювати. Це несправедливо", – сказав Борисов.

Глава запорізького союзу-підприємців "Порада" Олена Єременко також упевнена: що через карантин кафе й ресторани просто закриються. Мовляв, у Запоріжжі вже всю сферу громадського харчування змусили працювати до 20:00. Якщо закрити заклади на вихідних, дешевше буде закритися назавжди.

"Введення карантину вихідного дня й ті обмеження "червоної" зони, які діють, призводять до колапсу. Кафе, бари й ресторани взагалі закриються. Єдине джерело доходу в них був вихідний. У будні вони працюють до 20:00, робота у вихідний день дозволяла їм якось триматися. Грошей для утримання об'єкта, виплати заробітної плати не буде. Далеко не кожен витримає цей період", – розповідає Єременко.

Якщо ж дозволять роботу із замовленнями з собою, то карантин практично не зачепить кав'ярні й тих, хто вже переорієнтував свою роботу. "Наш досвід переорієнтування в попередній ситуації дає нам підстави вважати, що ми продовжимо роботу навіть під час локдауну, тільки в іншому режимі, – стверджує власник столичної кав'ярні" First Point "Юрій Бездітний. – Закупівлі скасовувати не будемо, але підкоригуємо їх згідно зі зменшенням кількості клієнтів. Загалом формат роботи не зміниться. Ми вже звикли працювати із зачиненим закладом: робити онлайн-доставки і працювати із замовленнями з собою, чітко організовуючи чергу".

Незважаючи на переповнені лікарні, бізнес категорично виступає проти посилення карантину в такому вигляді.

Ініціатор карантину вихідного дня – Міністерство охорони здоров'я. За їхніми оцінками, жорсткі обмеження на вихідних посприяють скороченню кількості заражених. У кафе й ресторанах, кінотеатрах українці найчастіше перебувають без масок. І якщо не вводити посилення, то можна прийти до ситуації, коли всю країну доведеться закрити на локдаун.

У ситуації, що склалася, в Україні справді не обійтися без посилення карантину, розповідає OBOZREVATEL член парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги й медичного страхування, "слуга народу" Сергій Кузьміних. "Але тут питання в раціональності. Я особисто не можу зрозуміти ситуацію, за якої працюватиме громадський транспорт, але не працюватиме ресторан. Так, нам потрібно посилювати карантин, він повинен бути на якийсь час повноцінним, із закриттям і транспорту, і кафе, і ресторанів... Тим, хто збиратиметься на мітингах під Кабміном, хочу нагадати, що сам по собі мітинг – порушення карантину. Я розумію цих людей і зі співчуттям ставлюся до бізнесу, який може втратити прибуток. Але тут не доводиться вибирати, така ситуація", – пояснює Кузьміних.

Також нардеп упевнений: незважаючи на всі обмеження, головне – позиція самих українців. Якщо навіть в умовах жорсткого карантину люди продовжать ходити без масок, порушувати соціальну дистанцію, з'являтися в громадських місцях уже із симптомами хвороби, перемогти вірус буде дуже складно.

Тотальний локдаун, як і раніше, уряд не підтримує. Мовляв, економіка такого удару не витримає. Водночас без посилення карантину скоротити кількість хворих не вдасться. До речі, разом із можливим карантином вихідного для уряд також ввів відповідальність за неправильно надіті маски. Контролювати українців повинні самі підприємства: стежити за тим, щоб у приміщення не просто заходили з правильно надітою маскою, але й не знімали її.

Проти карантину вихідного дня виступив і міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко. "З огляду на те, до яких наслідків для сфери культури, креативних індустрій може призвести карантин вихідного дня, МКІП не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи. Окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП. І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча треба пам'ятати, що загалом аналогічні ризики й для мікро-, малого і середнього бізнесу", – написав міністр у своєму Telegram каналі.

У ситуації, що склалася, єдиний вихід – посилення карантину, упевнені лікарі. Навіть два тижні жорстких обмежень дадуть змогу виправити ситуацію, що склалася, і не допустити колапсу в медицині. Наприклад, таку ідею підтримує лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська. "Це допоможе нам зупинити потік важких хворих, які потребують інтенсивної терапії", – пояснила лікарка.