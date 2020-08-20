В Україні хочуть в десятки разів підняти штрафи за борги по комуналці і забирати права: законопроєкт

В Україні пропонують за борги по комуналці в 20 разів збільшити пеню (зараз 3,6%, а може стати від 20 до 50%) і відбирати водійські посвідчення.

Про це йдеться в законопроєкті №3613, який зареєструвала група народних депутатів від "Слуги народу". Зараз за рішенням виконавця в українців можуть забрати в рахунок боргу частину зарплати, а якщо новий документ підтримає парламент, то заарештовувати дохід зможуть і за борги по комуналці. З офіційної зарплати можуть забирати 50% в рахунок погашення боргу.

"Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці зі сплати аліментів та перевищення встановленої Кабінетом міністрів України загальної суми заборгованості по житлово-комунальним послугам", – йдеться в документі.

Крім того, згідно з документом, додатково за борги по комуналці доведеться платити штрафи (зараз, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, є тільки невелика пеня).

якщо борг більше року – штраф в розмірі 20%

якщо борг від двох років – штраф в 30%

борг від трьох років і більше – штраф в 50%

Наприклад, якщо ви три місяці поспіль не платите за комуналку і відмовляєтеся підписувати договір реструктуризації, будьте готові, що у вас можуть заарештувати частину зарплати, забрати житло в рахунок боргу.

Нововведення набудуть чинності (якщо їх підтримають парламентарі) вже з 1 жовтня. З цього числа будь-який борг підлягає реструктуризації. Простіше кажучи, з комунальним підприємством доведеться домовлятися, як довго і якими частинами повертати гроші. Якщо не зможете домовитися – готуйтеся до покарання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.

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