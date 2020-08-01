В Україні хочуть стягувати податки на оренду квартир по-новому: що варто знати про проєкт "Слуги"

В Україні податок на оренду квартир пропонують скоротити вдвічі – до 9%. З такою пропозицією виступило кілька нардепів від "Слуги народу" (законопроєкт №3928). Вони впевнені: таке нововведення дасть змогу вивести ринок, який на 90% ховається від оподаткування, з тіні.

Про те, чому українці не платять податки з оренди та як виправити ситуацію, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тіньова квартира: чому правила працюють не для всіх

Головне:

приблизно 90% ринку оренди перебуває в тіні;

за законом із прибутку від оренди потрібно заплатити 18% ПДФО і 1,5% військового збору;

якщо зареєструватися як фізособа-підприємець, замість 19,5% потрібно буде платити всього 5% плюс 1039 грн ЄСВ на місяць.

Законопроєкт №3928 розробили "слуги народу" Ірина Аллахвердієва і Олексій Ковальов. Документ містить усього лише одну норму: замість 18% стягувати з доходу від оренди нерухомості 9%. OBOZREVATEL спробував зв'язатися з парламентаріями, однак у зв'язку із сезоном відпусток вони виявилися недоступними.

Просто так змусити всіх почати платити податок неможливо, впевнений президент Асоціації експертів нерухомості Юрій Піта. Власники квартир роками не платили, і зараз пояснити їм, чому раптом треба платити, складно.

"Власника, який 10 років здає і не платить податки, змусити почати платити дуже складно. Майже неможливо. Тішити себе тим, що ринок вийде з тіні, складно. Але зниження податків бодай зменшить тіньовий ринок. Клієнти, які здають в оренду, чесно кажуть, що не готові платити 19,5% податку. Вони вважають, що це досить велика сума", – розповів президент асоціації в коментарі OBOZREVATEL.

В Юрія Піти також є свої клієнти, які здають квартири. Всім їм він радить або відкрити ФОП, або раз на рік заповнити в податкову декларацію і виконати своє зобов'язання. Багато українців, запевняє ріелтор, до таких порад прислухається.

"Ми не можемо контролювати, заплатила особа податок чи ні. Але принаймні пояснити, чому потрібно платити, повинні", – говорить Піта.

В Асоціації ріелторів погоджуються, що левова частка ринку перебуває в тіні і ситуацію потрібно виправляти. Ось тільки як це зробити – велике питання. Почати варто, каже експерт, зі зниження податку. А ось далі проконтролювати, заплатив податок чи ні, дуже складно. Щоб перевірити, потрібно робити "контрольну закупівлю", орендувати житло, жити в ньому, справно платити і через рік прийти з перевіркою та переконатися, чи заповнив власник річну декларацію про доходи і чи сплатив податок.

"Ті, хто молодший, намагаються зареєструватися як фізособа-підприємець і платити 5%. Для них це досить комфортна сума податку. А ті, хто не хоче відкривати ФОП, це переважно люди похилого віку, працюють у тіні. Якщо зменшити податок, навіть ті, хто не підприємці, можливо, готові будуть платити. 5% платять легко. На яку суму знизити податок, питання складне", – додає Піта.

Українці не платять податки з оренди квартир vgorode.ua

До чого призводить тінь:

бюджети міст і країни втрачають мільйони гривень щомісяця;

через відсутність контролю і зрозумілого регулювання сфери поширені випадки шахрайства, а права орендарів порушують.

Свій рецепт є і в нардепа від "Слуги народу" Дмитра Наталухи. Він разом зі співавторами зареєстрував законопроєкт №3618, який передбачає, що здавати або продавати житло можна буде тільки після того, як дані про нього внесуть до спеціального реєстру. У коментарі OBOZREVATEL політик пояснив: найбільше вимог буде до ріелторів: законопроєктом передбачено створення єдиної федерації, куди залучать усіх охочих ріелторів. Саме ця федерація видаватиме сертифікати, які дадуть можливість працювати на ринку нерухомості.

"Потрібно убезпечити українців, які знімають і купують житло (за допомогою доступу до інформації про нерухомість), і зобов'язати ріелторів нести відповідальність за порушення закону", – говорить Наталуха.

Детінізація може вплинути на ціни?

Ріелтор Максим Бабуряк упевнений: якщо всі орендодавці почнуть платити податки, це відобразиться і на місячних платежах. "Самі, зрозуміло, всі витрати орендодавці не нестимуть. Як і в будь-який іншій ситуації, рішення ухвалюватимуть з урахуванням домовленостей між орендарем та орендодавцем. Але, думаю, поки про це говорити зарано", – розповідає OBOZREVATEL Бабуряк.

Якщо різко підвищити ціни, додає експерт, впаде і попит на житло. Уже зараз у Києві співвідношення середньої зарплати і вартості оренди однокімнатної квартири практично один до одного. Це означає, що людині, яка працює, потрібно віддати всю свою зарплату, щоб жити в орендованому житлі, пояснює аналітик.

Наприклад, у Берліні середня вартість оренди становить 36% від середньої зарплати (за даними сервісу Numbeo). А в Україні – понад 100%. Незважаючи на відносно невеликі зарплати, ціни на житло досить високі.

Українці не платять податки не тільки з оренди квартир. Рівень тіньової економіки – один із найвищих в Європі. І якщо в розвинених країнах соромно ухилятися від своїх зобов'язань, то в Україні ж цим мало кого здивуєш. І зниження податків без посилення контролю може призвести не до детінізації, а до скорочення надходжень до бюджету.