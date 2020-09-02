В Україні хочуть скасувати судовий збір під час оскарження адмінштрафів

Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування судового збору під час оскарження адмінштрафів.

Верховна Рада України може скасувати судовий збір під час оскарження постанови про стягнення адміністративного штрафу.

Народні депутати ухвалили в першому читанні відповідний законопроєкт №3424. Його підтримали 315-ма голосами.

"Законопроєкт спрямований на усунення окремих правових колізій Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо звільнення осіб від сплати судового збору в разі оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення", – сказано в пояснювальній записці.

Також законопроєкт замінить поняття "державне мито" на "судовий збір".

У пояснювальній записці зазначено, що, відповідно до нової правової позиції Верховного суду, у разі оскарження постанов у справах про адмінправопорушення позивачу необхідно сплатити судовий збір, який дорівнює 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зараз це 420,40 гривень.

"Наприклад, в разі оскарження до суду постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 гривень необхідно буде спочатку оплатити судовий збір у розмірі 420,40 гривень, що майже в 25 разів перевищує суму самого штрафу", – зазначено в пояснювальній записці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №3623, який скасовує "паперові" трудові книжки і вводить замість них електронні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал