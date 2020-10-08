В Україні хочуть скасувати податки за розмитнення авто: кого торкнеться законопроєкт "слуг"

В Україні низка "слуг народу" на чолі з нардепом Євгеном Брагаром розробили законопроєкт №4172, який може звільнити частину машин від сплати акцизів та інших податків під час розмитнення авто.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Податки й акциз хочуть скасувати тільки для тих, хто ввіз і не оформив авто до 1 вересня 2020 року. Вони зможуть не платити акциз, ПДВ, пенсійний збір. Правда, за певних умов:

якщо машина ввезена до 1 вересня 2020 року;

якщо вона не старіша 28-ми років (випущена після 1 січня 1992 року);

вартість машини не перевищує 100 мінімалок станом на початок року (зараз 472 300 грн, або близько $16,6 тисячі);

протягом п'яти років ви можете без акцизу розмитнити тільки одну машину.

Крім "євробляхерів", особливими умовами зможуть скористатися й пільгові категорії. Вони звільняються від усіх податків, якщо машина коштує до 100 мінімалок. Це стосуватиметься:

авто спеціального призначення (наприклад, швидкі);

машини для армії, служб безпеки;

авто для державних установ для дітей (інтернати, дитячий будинок і т. д);

машини учасників військових дій, українців з інвалідністю та членів їхніх сімей;

багатодітні та прийомні сім'ї;

спортивні школи і центри.

Зараз українці платять акциз за авто, який обчислюється за формулою: базова ставка*коефіцієнт двигуна*коефіцієнт віку автомобіля. Але, крім акцизу, власники повинні заплатити ще ПДВ 20%, митний збір 5-10%, збір до пенсійного фонду 3-5% і 1,5% військового збору. Загальна сума виходить чималенька, а для старих авто ціна злітає в рази.

Для прикладу: за автомобіль 2005 року випуску з об'ємом двигуна 2,2 куб. дм (бензин), який за кордоном купили за $ 5 тис., доведеться заплатити $ 1,45 тис. ПДВ, $ 500 доларів збору, $ 1,752 тис. акцизу і ще $ 218 пенсійного збору. В сумі авто подорожчає з $5 тис. до $8,7 тис.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про алгоритм постановки на облік в Україні автомобіля на іноземній реєстрації.